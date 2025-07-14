"Со временем что-то придумают": почему ВС РФ сейчас не могут продвинуться на Днепропетровщину

Украина на админгранице Днепропетровской и Донецкой областей вырыла масштабные противотанковые рвы и натянула большое количество колючей проволоки. Поэтому оккупанты не могут использовать современную тактику штурмов на мотоциклах.

Related video

Попытки россиян зайти на территорию Днепропетровской области носят политическую цель, но сейчас оккупанты не могут там пройти через украинские фортификации. Об этом рассказал в комментарии Radio NV военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, на этом участке фронта очень удачная местность для фортификаций — открытое поле.

"Когда строили фортификации, даже гражданским было очень просто. Бери отсюда и копай дальше. Там небольшое количество лесополос, нет возвышенностей. Там три линии по меньшей мере выстроены. И все они современные. Не то что использовались с АТО, ООС", — сказал Жирохов.

Он отметил, что на границе Днепропетровской и Донецкой областей Украина выкопала масштабные противотанковые рвы и установила значительное количество колючей проволоки. Из-за такой защиты россияне не могут осуществлять их технику штурмов на мотоциклах.

Они не позволяют оккупантам использовать современную тактику штурмов на мотоциклах.

"Использование танков, бронетехники, оно вообще не имеет никакого смысла. А тем более если это прикрыто дронами, которые перед этими фортификациями делают килл-зоны. Поэтому россияне бьются головой. Пока у них нет тактических преимуществ, новых моментов, которые они могут использовать, чтобы эту фортификацию перейти. Я думаю, что со временем они что-то придумают. Война — это такое соревнование между мечом и щитом. Но сейчас такая ситуация, что они ничего там сделать не могут", — добавил Жирохов.

Напомним, что Силы обороны смогли выбить ВС РФ с нескольких позиций на границе с Днепропетровщиной.

Ранее ВС РФ заявили о захвате села Дачное на Днепропетровщине, но морпехи ВСУ показали село и опровергли заявления РФ.