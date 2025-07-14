"З часом щось вигадають": чому ЗС РФ зараз не можуть просунутися на Дніпропетровщину

Україна на адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей вирила масштабні протитанкові рови та натягнула велику кількість колючого дроту. Через це окупанти не можуть використовувати сучасну тактику штурмів на мотоциклах.

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Намагання росіян зайти на територію Дніпропетровської області носять політичну мету, але зараз окупанти не можуть там пройти через українські фортифікації. Про це розповів в коментарі Radio NV військовий експерт Михайло Жирохов.

За його словами, на цій ділянці фронту дуже вдала місцевість для фортифікацій — відкрите поле.

"Коли будували фортифікації, навіть цивільним було дуже просто. Бери звідси й копай далі. Там невелика кількість лісополос, немає височин. Там три лінії щонайменше вибудувані. І всі вони сучасні. Не те що використовувалися з АТО, ООС", — сказав Жирохов.

Він зауважив, що на кордоні Дніпропетровщини та Донеччини Україна викопала масштабні протитанкові рови та встановила значну кількість колючого дроту. Через такий захист росіяни не можуть здійснювати їхню техніку штурмів на мотоциклах.

Вони не дозволяють окупантам використовувати сучасну тактику штурмів на мотоциклах.

"Використання танків, бронетехніки, воно взагалі не має жодного сенсу. А тим паче якщо це прикрито дронами, які перед цими фортифікаціями роблять кілл-зони. Тому росіяни бʼються головою. Поки вони не мають тактичних переваг, нових моментів, які вони можуть використати, аби цю фортифікацію перейти. Я думаю, що з часом вони щось вигадають. Війна — це таке змагання між мечем і щитом. Але зараз така ситуація, що вони нічого там зробити не можуть", — додав Жирохов.

Нагадаємо, що Сили оборони змогли вибити ЗС РФ з кількох позицій на кордоні з Дніпропетровщиною.

Раніше ЗС РФ заявили про захоплення села Дачне на Дніпропетровщині, але морпіхи ЗСУ показали село і спростували заяви РФ.