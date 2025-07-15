Почти 150 тысяч пенсионеров призывного возраста не служат в ВСУ и получают льготы

В Украине 145,2 тыс. мужчин призывного возраста не работают, не имеют инвалидности и не служат в Вооруженных силах Украины. Законодательство предоставляет им льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях.

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Всего в стране 635,8 тысячи человек получают пенсию за выслугу лет как бывшие военные или работники силовых структур, сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на данные Министерства социальной политики.

Средний возраст выхода на такую пенсию — 51 год. Из этого количества примерно 145,2 тысячи мужчин являются призывниками, однако они не проходят службу.

Сейчас система специальных пенсий для военных и силовиков действует по нормам, принятым еще до начала полномасштабной войны. Она предусматривает льготный расчет пенсии — до 70% от денежного обеспечения лиц, которые служат на аналогичных должностях, а также возможность раннего выхода на отдых — в 45 лет или даже раньше при условии 25 лет выслуги.

"Кроме этого, закон о пенсиях военных и правоохранителей писался задолго до большой войны, поэтому он предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях", — говорится в публикации.

Действующее законодательство предоставляет льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия в боевых действиях. Поэтому мобилизованные граждане, которые сегодня воюют наравне с кадровыми военными, фактически лишены пенсионных льгот. Единственное, что предусмотрено для них — пятилетнее снижение пенсионного возраста.

Сейчас в правительстве планируют изменить ситуацию. В частности, представители власти считают, что право на пенсионную льготу должен предоставлять именно статус участника боевых действий. Ожидается, что соответствующие законодательные изменения инициируют в ближайшее время.

Ранее Фокус писал, что Федерация работодателей Украины просит Минэкономики, Минобороны и Минцифры ввести временный запрет на призыв. Объясняется это тем, что мужчины подают заявки на бронирование, но в это время получают повестки и уже через несколько дней оказываются на учениях.

Также в эксклюзивном комментарии изданию Фокус адвокат объяснила, что в 2025 году суд может признать уклонение от мобилизации оправданным.