Майже 150 тисяч пенсіонерів призовного віку не служать в ЗСУ та отримують пільги

В Україні 145,2 тис. чоловіків призовного віку не працюють, не мають інвалідності та не служать у Збройних силах України. Законодавство надає їм пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях.

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Загалом у країні 635,8 тисячі осіб отримують пенсію за вислугу років як колишні військові чи працівники силових структур, повідомляє “Економічна правда” з посиланням на дані Міністерства соціальної політики.

Середній вік виходу на таку пенсію - 51 рік. З цієї кількості приблизно 145,2 тисячі чоловіків є призовниками, однак вони не проходять службу.

Наразі система спеціальних пенсій для військових та силовиків діє за нормами, ухваленими ще до початку повномасштабної війни. Вона передбачає пільговий розрахунок пенсії - до 70% від грошового забезпечення осіб, які служать на аналогічних посадах, а також можливість раннього виходу на відпочинок - у 45 років чи навіть раніше за умови 25 років вислуги.

“Окрім цього, закон про пенсії військових та правоохоронців писався задовго до великої війни, тому він передбачає надання пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі чи неучасті в боях”, - йдеться у публікації.

Чинне законодавство надає пільги за професійною ознакою, а не за фактом участі у бойових діях. Через це мобілізовані громадяни, які сьогодні воюють нарівні з кадровими військовими, фактично позбавлені пенсійних пільг. Єдине, що передбачено для них - п’ятирічне зниження пенсійного віку.

Наразі в уряді планують змінити ситуацію. Зокрема, представники влади вважають, що право на пенсійну пільгу має надавати саме статус учасника бойових дій. Очікується, що відповідні законодавчі зміни ініціюють найближчим часом.

Раніше Фокус писав, що Федерація роботодавців України просить Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри запровадити тимчасову заборону на призов. Пояснюється це тим, що чоловіки подають заявки на бронювання, але в цей час отримують повістки й уже за кілька днів опиняються на навчаннях.

Також в ексклюзивному коментарі виданню Фокус адвокатка пояснила, що у 2025 році суд може визнати ухилення від мобілізації виправданим.