Автоматическая постановка на воинский учет 2025: что делать, если есть ошибки в данных

В Украине действует автоматическая постановка на воинский учет. Однако система еще имеет недостатки и на учет могут попасть военнообязанные, которые уже были сняты с него, или в базе может не быть соответствующей отметки.

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В Украине ввели механизм автоматической постановки граждан на воинский учет — без необходимости личного посещения территориального центра комплектования (ТЦК). Это стало возможным после изменений в постановление Кабмина №932, которые позволили взаимодействие между реестром "Оберіг" и базой данных Государственной миграционной службы, сообщает Министерство обороны Украины.

В Министерстве обороны объясняют, что нововведение призвано оптимизировать процесс учета. Автоматическая система позволяет значительно сэкономить время для военнообязанных — теперь не нужно собирать документы, стоять в очередях или проходить медкомиссию только для учета. Кроме того, это облегчает работу сотрудников ТЦК, уменьшая нагрузку на административные процессы.

Важно, что благодаря новому механизму стало возможным автоматически поставить на учет украинцев, находящихся за рубежом, а также молодежь в возрасте от 17 до 25 лет, которая должна стать на воинский учет в определенный период.

Впрочем, система не лишена недостатков. Иногда на учет попадают лица, которые уже были с него сняты, или же в базе нет соответствующей отметки, несмотря на то, что человек уже находится на учете. Это может произойти из-за человеческого фактора или технических ошибок — например, когда оператор не вносит идентификатор лица в реестр.

В таких случаях стоит обратиться в местный ТЦК, предоставить документы, подтверждающие снятие с учета или смену места регистрации, и решить ситуацию непосредственно со специалистами.

Напомним, федерация работодателей Украины обратилась в Минэкономики, Минобороны и Минцифры относительно моратория на призыв граждан. Украинцы подают заявки на получение брони и именно в этот момент получают повестки, а менее чем за трое суток уже находятся на учениях.

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