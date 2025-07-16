Автоматична постановка на військовий облік 2025: що робити, якщо є помилки у даних

В Україні діє автоматична постановка на військовий облік. Однак система ще має недоліки і на облік можуть потрапити військовозобов’язані, які вже були зняті з нього, або у базі може не бути відповідної позначки.

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В Україні запровадили механізм автоматичної постановки громадян на військовий облік — без потреби особистого відвідування територіального центру комплектування (ТЦК). Це стало можливим після змін до постанови Кабміну №932, які дозволили взаємодію між реєстром "Оберіг" та базою даних Державної міграційної служби, повідомляє Міністерство оборони України.

У Міністерстві оборони пояснюють, що нововведення покликане оптимізувати процес обліку. Автоматична система дозволяє значно зекономити час для військовозобов’язаних — тепер не потрібно збирати документи, стояти в чергах чи проходити медкомісію лише для обліку. Крім того, це полегшує роботу працівників ТЦК, зменшуючи навантаження на адміністративні процеси.

Важливо, що завдяки новому механізму стало можливим автоматично поставити на облік українців, які перебувають за кордоном, а також молодь віком від 17 до 25 років, яка має стати на військовий облік у визначений період.

Утім, система не позбавлена недоліків. Іноді на облік потрапляють особи, які вже були з нього зняті, або ж у базі немає відповідної позначки, попри те, що людина вже перебуває на обліку. Це може статися через людський фактор або технічні помилки — наприклад, коли оператор не вносить ідентифікатор особи до реєстру.

У таких випадках варто звернутися до місцевого ТЦК, надати документи, що підтверджують зняття з обліку або зміну місця реєстрації, і вирішити ситуацію безпосередньо з фахівцями.

Нагадаємо, федерація роботодавців України звернулась до Мінекономіки, Міноборони та Мінцифри щодо мораторію на призов громадян. Українці подають заявки на отримання броні й саме в цей момент отримують повістки, а менш ніж за три доби вже перебувають на навчаннях.

Фокус також писав, що юристи пояснили, незаконна мобілізація — не підстава для звільнення з ЗСУ.