Не долетел до базы: стало известно, куда в РФ делся военный вертолет Ми-8

Вертолет исчез с радаров по дороге из Охотска к месту постоянной дислокации, а аварийный радиомаяк не сработал, сигнал бедствия тоже не поступил.

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В Хабаровском крае России нашли обломки вертолета Ми-8, который исчез вечером 14 июля вместе со всем экипажем. Об этом сообщает российское издание ТАСС.

"Вертолет, который исчез на пути в Магадан, обнаружен в местности, где невозможна посадка, данных об экипаже нет. Вертолет нашли разбитым, экипаж, вероятно, погиб", — говорится в сообщении.

Обломки пропавшего вертолета Ми-8 нашли в районе мыса Гадикан в Хабаровском крае. На место происшествия выехали спасатели.

Отмечается, что воздушное судно сгорело.

В отношении эксплуатанта Ми-8 транспортная прокуратура организовала внеплановую проверку.

Ми-8 перегоняли в Магадан после ремонта, и на его борту находились трое членов экипажа и двое техников.

Он исчез с радаров по дороге из Охотска к месту постоянной дислокации, а аварийный радиомаяк не сработал, сигнал бедствия тоже не поступил.

Напомним, что Украина ударила по аэродрому в Крыму — уничтожены три вертолета и ЗГРК "Панцирь-С1".

Также сообщалось, что в России возле села Смоленка в Забайкальской области упал самолет Ан-2. На борту находились 11 человек — 10 парашютистов, которые должны были отрабатывать прыжки, и 1 член экипажа.