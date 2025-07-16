Не долетів до бази: стало відомо, куди в РФ подівся військовий вертоліт Мі-8

Гелікоптер зник з радарів дорогою з Охотська до місця постійної дислокації, а аварійний радіомаяк не спрацював, сигнал лиха теж не надійшов.

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У Хабаровському краї Росії знайшли уламки вертольота Мі-8, який зник увечері 14 липня разом із усім екіпажем. Про це повідомляє російське видання ТАСС.

"Вертоліт, який зник на шляху до Магадану, виявлено в місцевості, де неможлива посадка, даних про екіпаж немає. Вертоліт знайшли розбитим, екіпаж, ймовірно, загинув", — деться в повідомленні.

Уламки зниклого вертольота Мі-8 знайшли в районі мису Гадікан у Хабаровському краї. На місце події виїхали рятувальники.

Зазначається, що повітряне судно згоріло.

Щодо експлуатанта Мі-8 транспортна прокуратура організувала позапланову перевірку.

Мі-8 переганяли до Магадану після ремонту, і на його борту перебували троє членів екіпажу та двоє техніків.

Він зник з радарів дорогою з Охотська до місця постійної дислокації, а аварійний радіомаяк не спрацював, сигнал лиха теж не надійшов.

Нагадаємо, що Україна вдарила по аеродрому в Криму — знищено три гелікоптери та ЗГРК "Панцир-С1".

Також повідомлялося, що у Росії біля села Смоленка у Забайкальській області впав літак Ан-2. На борту перебували 11 людей — 10 парашутистів, що мали відпрацьовувати стрибки, і 1 член екіпажу.