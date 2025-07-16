"Мяса много, и оно бежит в нашу сторону": ВСУ "расковиривают" технику РФ на Новопавловском направлении

Оккупанты начали задействовать для штурмов тяжелую технику, "зашитую в монструозные мангалы" и гольф-кары, которые украинским защитникам трудно ликвидировать.

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На Новопавловском направлении ВС РФ для дальнейших продвижений не жалеют собственной пехоты и начали использовать больше техники с дополнительной защитой. Об этом в эфире Армия TV рассказал руководитель медиагруппы 413 батальона беспилотных систем "Рейд", сержант Алексей Годзенко,

По его словам, ВС РФ используют три вида тактик для штурмов — наступление малыми пехотными группами, мотоциклами-квадроциклами и тяжелой техникой. Последняя — это несколько единиц боевых машин пехоты, бонетранспортеров или МТЛБ, за которыми обычно следуют 1-2 танка.

Защитник отмечает, что бронированной техники у россиян все меньше, а ту, что осталась, они все чаще защищают дополнительной защитой — она "зашита в монструозные мангалы" с кучей РЭБ-систем.

Как отметил Алексей Годзенко, всю вражескую технику украинские защитники — "расковиривают".

"Мяса, к сожалению, очень много и оно, к сожалению, бежит в нашу сторону. Это и пехотные штурмы малыми группами, попытки иногда штурмовать на бронетехнике. Ее правда все меньше и меньше, потому что мы в этом помогаем. И конечно, используют мотоциклы, гольф-кары так называемые. С этими целями нашим пилотам уже сложнее, потому что маленькие, быстрые и маневренные, но это не значит, что мы их не попадем", — рассказал Алексей Годзенко.

Он добавил, что на некоторых участках у ВС РФ есть успехи.

Напомним, что на Харьковщине бойцы 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й бригады ВСУ заметили вражеский БпЛА, который зацепился за дерево. Они решили его забрать на нужды ВСУ. Для этого им пришлось пройти по заминированному полю.

Также сообщалось, что в Сумской областибойцы ГУР использовали наземный роботизированный комплекс для атаки на позиции ВС РФ. Тот подобрался вплотную и уничтожил стрельбу, ликвидировав оккупантов.