"М'яса багато, і воно біжить в наш бік": ЗСУ "розковирюють" техніку РФ на Новопавлівскому напрямку

Окупанти почали задіювати для штурмів важку техніку, "зашиту в монструозні мангали" та гольф-кари, які українським захисникам важко ліквідувати.

Related video

На Новопавлівському напрямку ЗС РФ для подальших просувань не жаліють власної піхоти і почали використовувати більше техніки із додатковим захистом. Про це в ефірі Армія TV розповів керівник медіагрупи 413 батальйону безпілотних систем "Рейд", сержант Олексій Годзенко,

За його словами, ЗС РФ використовують три види тактик для штурмів — наступ малими піхтними групами, мотоциклами-квадроциклами і важкою технікою. Остання — це декілька одиниць бойових машин піхоти, бонетранспортерів або МТЛБ, за якими зазвичай ідуть 1-2 танки.

Захисник зазначає, що броньованої техніки у росіян дедалі менше, а ту, що лишилася, вони все частіше захищають додатковим захистом — вона "зашита в монструозні мангали" з купою РЕБ-систем.

Як зазначив Олексій Годзенко, всю ворожу техніку українські захисники — "розковирюють".

"М’яса, на жаль, дуже багато і воно, на жаль, біжить в наш бік. Це і піхотні штурми малими групами, намагання інколи штурмувати на бронетехніці. Її правда все менше і менше, тому що ми в цьому допомагаємо. І звичайно, використовують мотоцикли, гольф-кари так звані. З цими цілями нашим пілотам вже складніше, тому що маленькі, швидкі й маневрені, але це не означає, що ми їх не поцілимо", — розповів Олексій Годзенко.

Він додав, що на деяких ділянках у ЗС РФ є успіхи.

Нагадаємо, що на Харківщині бійці 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади ЗСУ помітили ворожий БпЛА, який зачепився за дерево. Вони вирішили його забрати на потреби ЗСУ. Для цього їм довелося пройти замінованим полем.

Також повідомлялося, що в Сумській області бійці ГУР використали наземний роботизований комплекс для атаки на позиції ЗС РФ. Той підібрався впритул і знищив стрільбу, ліквідувавши окупантів.