"Надо делать контрдействие": в составе "Азова" появился дивизион ПВО (видео)

Дивизион планируют реформировать в соответствии с современными вызовами на поле боя и охотиться на вражеские "Шахеды".

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В составе 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов" уже есть дивизион ПВО. Вскоре его пополнят новыми дронами-перехватчиками. Об этом "Милитарному" рассказал начальник штаба корпуса подполковник Арсен "Лемко" Дмитрик.

По его словам, на сегодня в корпусе НГУ "Азов" есть дивизион противовоздушной обороны. Его планируют реформировать в соответствии с современными вызовами на поле боя.

В его состав будут переведены операторы дронов-перехватчиков, которые специализируются на уничтожении в небе российских "крыльев".

"Мы посчитали, что гораздо эффективнее будет взять расчеты на пикапах и просто реформировать их в перехватчики такого типа. Это гораздо будет эффективнее", — сказал Дмитрик.

Также среди задач операторов дронов-перехватчиков "Азова" — охота на российские ударные беспилотники "Шахед"/"Герань-2", которыми РФ каждую ночь обстреливает города Украины.

"Наша бригада занимает одни из первых мест по перехвату российских "крыльев". Мы видим, что мы имеем костяк ребят и мы уже смело будем переходить сейчас на перехватчики по "Шахедам", — рассказал Арсен Дмитрик.

Он отметил, что уже в ближайшее время будет развернута рекрутинговая кампания для набора граждан на должности пилотов для сбивания "Шахедов".

Напомним, что в Украине недавно сбили "Шахед" с серийным номером Ы30000. Это — 30-тысячный дрон-камикадзе, изготовленный в Алабуге в РФ.