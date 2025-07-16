"Треба робити контрдію": у складі "Азову" з'явився дивізіон ППО (відео)

Дивізіон планують реформувати згідно із сучасними викликами на полі бою та полювати на ворожі "Шахеди".

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У складі 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов" вже є дивізіон ППО. Незабаром його поповнять новими дронами-перехоплювачами. Про це "Мілітарному" розповів начальник штабу корпусу підполковник Арсен "Лемко" Дмитрик.

За його словами, на сьогодні в корпусі НГУ "Азов" є дивізіон протиповітряної оборони. Його планують реформувати згідно із сучасними викликами на полі бою.

До його складу будуть переведені оператори дронів-перехоплювачів, які спеціалізуються на знищенні в небі російських "крил".

"Ми порахували, що набагато ефективніше буде взяти розрахунки на пікапах і просто реформувати їх у перехоплювачі такого типу. Це набагато буде ефективніше", – сказав Дмитрик.

Також серед завдань операторів дронів-перехоплювачів "Азову" — полювання на російські ударні безпілотники "Шахед"/"Герань-2", якими РФ щоночі обстрілює міста України.

"Наша бригада займає одні з перших місць по перехопленню російських "крил". Ми бачимо, що ми маємо кістяк хлопців і ми вже сміливо будемо переходити зараз на перехоплювачі по "Шахедах", – розповів Арсен Дмитрик.

Він зауважив, що вже найближчим часом буде розгорнута рекрутингова кампанія для набору громадян на посади пілотів для збиття "Шахедів".

Нагадаємо, що в Україні нещодавно збили "Шахед" із серійним номером Ы30000. Це — 30-тисячний дрон-камікадзе, виготовлений в Алабузі в РФ.