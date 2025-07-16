Израиль атаковал президентский дворец и Генштаб Сирии: удары попали в прямой эфир (видео)

В Дамаске нанесли удары по ключевым государственным объектам — заявляют, что это для "защиты друзов". Пострадали Президентский дворец, здания Минобороны и Генерального штаба.

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Как сообщает Royanews, со ссылкой на израильский 12-й канал, силы "Израиля" ударили по правительственным учреждениям в Дамаске — в частности, Президентскому дворцу, Министерству обороны Сирии и штаб-квартире Генерального штаба.

Источники в службе безопасности в министерстве обороны сообщили Reuters, что "по меньшей мере два удара беспилотников поразили здание Министерства обороны, и что офицеры прячутся в подвале".

Отмечается, что атака произошла после напряженной ситуации в городе Сувейда, где правительственные силы накануне зашли для подавления конфликта между друзами и бедуинами. В результате столкновений погибло более 100 человек, а сирийское руководство объявило о прекращении огня.

По информации израильского телеканала, удары по Дамаску стали ответом на действия сирийского правительства в регионе Сувейда, населенном преимущественно друзами. Военные "Израиля" заявили, что действуют для "защиты религиозного меньшинства", которое, по их мнению, находится под угрозой.

"Израильские военные заявили, что нанесли удар по входу в сирийское министерство обороны в Дамаске, усилив атаки на возглавляемые исламистами власти", — сообщает Reuters, уточняя, что удары объясняются необходимостью защиты друзской общины.

Израильские СМИ цитируют комментарий министра обороны Исраэля Каца: "Мы долго предупреждали Сирию. Теперь с нашей стороны последуют болезненные удары".

Израиль ударил по Дамаску

Сирийские власти официально не комментировали масштабы разрушений, однако источники в регионе подтверждают факты мощных авиаударов по объектам в правительственном квартале столицы.

Несмотря на общую поддержку введения армии в Сувейду со стороны религиозных лидеров друзей, отдельные авторитетные деятели призвали к вооруженному сопротивлению сирийским властям. Это создает новые риски эскалации конфликта в регионе.

Напомним, накануне сирийский министр обороны объявил о прекращении огня в Сувейде после ввода правительственных войск. Однако уже через несколько часов "Израиль" объявил об авиаударах по Сирии, в частности по столице.

Напомним, в прошлом году Израиль уничтожил ракетный арсенал Сирии и взорвал эскадрильи Су-22 и Су-24.

В конце 2024 года Израиль начал атаковать военные цели на территории Сирии для создания демилитаризованной зоны на северо-востоке страны — на границе с Сирией и Голанскими высотами.