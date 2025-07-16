Ізраїль атакував президентський палац та Генштаб Сирії: удари потрапили до прямого етеру (відео)

У Дамаску завдали ударів по ключових державних об'єктах – заявляють, що це для "захисту друзів". Постраждали Президентський палац, будівлі Міноборони та Генерального штабу.

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Як повідомляє Royanews, з посиланням на ізраїльський 12-й канал, сили "Ізраїлю" вдарили по урядових установах у Дамаску – зокрема, Президентському палацу, Міністерству оборони Сирії та штаб-квартирі Генерального штабу.

Джерела в службі безпеки в міністерстві оборони повідомили Reuters, що "щонайменше два удари безпілотників вразили будівлю Міністерства оборони, і що офіцери ховаються в підвалі".

Зазначається, що атака відбулася після напруженої ситуації у місті Сувейда, де урядові сили напередодні зайшли для придушення конфлікту між друзами та бедуїнами. В результаті зіткнень загинуло понад 100 осіб, а сирійське керівництво оголосило про припинення вогню.

За інформацією ізраїльського телеканалу, удари по Дамаску стали відповіддю на дії сирійського уряду в регіоні Сувейда, населеному переважно друзами. Військові "Ізраїлю" заявили, що діють задля "захисту релігійної меншини", яка, на їхню думку, перебуває під загрозою.

"Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по входу до сирійського міністерства оборони в Дамаску, посиливши атаки на очолювану ісламістами владу", – повідомляє Reuters, уточнюючи, що удари пояснюються необхідністю захисту друзської громади.

Ізраїльські ЗМІ цитують коментар Міністра оборони Ісраеля Каца: "Ми довго попереджали Сирію. Тепер з нашого боку підуть болючі удари".

Ізраїль ударив по Дамаску

Сирійська влада офіційно не коментувала масштаби руйнувань, однак джерела в регіоні підтверджують факти потужних авіаударів по об'єктах в урядовому кварталі столиці.

Попри загальну підтримку введення армії у Сувейду з боку релігійних лідерів друзів, окремі авторитетні діячі закликали до збройного спротиву сирійській владі. Це створює нові ризики ескалації конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, напередодні сирійський міністр оборони оголосив про припинення вогню в Сувейді після введення урядових військ. Однак вже за кілька годин "Ізраїль" оголосив про авіаудари по Сирії, зокрема по столиці.

Нагадаємо, минулого року Ізраїль знищив ракетний арсенал Сирії та підірвав ескадрильї Су-22 та Су-24.

Наприкінці 2024 року Ізраїль почав атакувати військові цілі на території Сирії для створення демілітаризованої зони на північному сході країни — на кордоні із Сирією та Голанськими висотами.