Закупка снарядов для ВСУ по "чешской инициативе": выделены средства на следующий год

В прошлом году Украина получила 1,5 млн боеприпасов крупных калибров. В этом году планируется увеличить это количество до 1,8 млн.

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Благодаря "чешской инициативе" по обеспечению ВСУ боеприпасами есть определенные сдвиги. По меньшей мере на первое полугодие 2026 года уже аккумулированы средства на закупку боеприпасов для Украины. Об этом сказал посол Украины в Чешской Республике Василий Зварич изданию "Укринформ".

"Очень важно, что Чехия использует для закупки боеприпасов для Украины также доходы от замороженных российских активов. Процесс идет постоянно, ежедневно происходит поставка боеприпасов и вооружения в Украину", — заявил посол.

По его словам, в прошлом году Украина получила 1,5 млн боеприпасов крупных калибров (это не только 155 мм, но и других). В этом году планируется увеличить это количество до 1,8 млн.

За первые полгода Украина получила от Чехии почти 800 тысяч боеприпасов. На первое полугодие 2026 года уже аккумулированы средства для закупки боеприпасов в рамках чешской инициативы.

Напомним, что Украина и США создают совместный завод, который будет производить специальные химические вещества, необходимые для производства боеприпасов для украинской армии. Предприятие будет работать на территории США.

Также сообщалось, что "Укроборонпром" будет производить новые БТРы с канадской компанией Roshel.