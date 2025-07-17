Закупівля снарядів для ЗСУ за "чеською ініціативою": виділено кошти на наступний рік

Минулоріч Україна отримала 1,5 млн боєприпасів великих калібрів. Цього року планується збільшити цю кількість до 1,8 млн.

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Завдяки "чеській ініціативі" щодо забезпечення ЗСУ боєприпасами є певні зрушення. Щонайменше на перше півріччя 2026 року вже акумульовані кошти на закупівлю боєприпасів для України. Про це сказав посол України в Чеській Республіці Василь Зварич виданню "Укрінформ".

"Дуже важливо, що Чехія використовує для закупівлі боєприпасів для України також доходи від заморожених російських активів. Процес іде постійно, щодня відбувається постачання боєприпасів і озброєння в Україну", — заявив посол.

За його словами, минулоріч Україна отримала 1,5 млн боєприпасів великих калібрів (це не лише 155 мм, а й інших). Цього року планується збільшити цю кількість до 1,8 млн.

За перші пів року Україна отримала від Чехії майже 800 тисяч боєприпасів. На перше півріччя 2026 року вже акумульовані кошти для закупівлі боєприпасів у рамках чеської ініціативи.

Нагадаємо, що Україна та США створюють спільний завод, який виготовлятиме спеціальні хімічні речовини, необхідні для виробництва боєприпасів для української армії. Підприємство працюватиме на території США.

Також повідомлялося, що "Укроборонпром" виготовлятиме нові БТРи з канадською компанією Roshel.