Создали фейк с помощью ИИ: россияне придумали историю об "окружении" на Купянском направлении (видео)

Россияне создали фейковое видео с помощью искусственного интеллекта, чтобы распространить ложную информацию об окружении военных 114-й ОБрТрО на Купянском направлении.

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Как сообщает Центр противодействия дезинформации, ролик появился в TikTok и на многочисленных российских пропагандистских ресурсах. На нем якобы украинский военный рассказывает об "окружении" бригады.

На самом деле никакого окружения нет — видео оказалось фейком, его создали россияне с использованием технологий искусственного интеллекта.

Эксперты обратили внимание на характерные признаки подделки: неестественную мимику, одинаковую частоту моргания и минимальные движения губ "военного".

"Подобные фейки российские пропагандисты распространяют с целью деморализовать украинских военных, общество и посеять страх и недоверие среди украинцев", — говорится в заметке.

Более того, в 114-й ОБрТрО подтвердили, что их подразделения полностью контролируют ситуацию на своем участке фронта и продолжают уничтожать врага. Кроме того, на официальной странице в Facebook бригада поблагодарила Центр противодействия дезинформации за оперативное разоблачение и опровержение фейков, которые распространяет враг.

Ранее Фокус писал, как ряд российских СМИ распространил новость о том, что в Париже покончил с собой при загадочных обстоятельствах некий хирург Франсуа Февр.

Также недавно в Сухопутных войсках отчитались перед украинским обществом о нарушениях в работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки за июнь 2025 года. По данным командования, 86% сообщений об инцидентах с ТЦК оказывались фейками или манипуляциями.