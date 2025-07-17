Створили фейк за допомогою ШІ: росіяни вигадали історію про "оточення" на Куп"янському напрямку (відео)

Росіяни створили фейкове відео за допомогою штучного інтелекту, щоб поширити неправдиву інформацію про оточення військових 114-ї ОБрТрО на Куп'янському напрямку.

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Як повідомляє Центр протидії дезінформації, ролик з’явився у TikTok та на численних російських пропагандистських ресурсах. На ньому нібито український військовий розповідає про “оточення” бригади.

Насправді жодного оточення немає — відео виявилось фейком, його створили росіяни із використанням технологій штучного інтелекту.

Експерти звернули увагу на характерні ознаки підробки: неприродну міміку, однакову частоту моргання та мінімальні рухи губ “військового”.

“Подібні фейки російські пропагандисти поширюють з метою деморалізувати українських військових, суспільство та посіяти страх і недовіру серед українців”, - йдеться в дописі.

Щобільше, у 114-й ОБрТрО підтвердили, що їхні підрозділи повністю контролюють ситуацію на своїй ділянці фронту та продовжують знищувати ворога. Крім того, на офіційній сторінці у Facebook бригада подякувала Центру протидії дезінформації за оперативне викриття та спростування фейків, які поширює ворог.

Раніше Фокус писав, як низка російських ЗМІ поширила новину про те, що в Парижі наклав на себе руки за загадкових обставин якийсь хірург Франсуа Февр.

Також нещодавно у Сухопутних військах відзвітували перед українським суспільством про порушення в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за червень 2025 року. За даними командування, 86% повідомлень про інциденти з ТЦК виявлялися фейками чи маніпуляціями.