Военные стран Запада разработали план быстрого уничтожения Калининградской области, если от России последуют угрозы. В Москве уверены, что у НАТО на такой шаг "кишка тонка".

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Регион уничтожат "в неслыханные сроки" для противодействий российской угрозе, для этого разработан план Eastern Flank Deterrence Line. Об этом заявил командующий сухопутными силами США в Европе и Африке Кристофер Донахью в интервью Defense News.

Альянс срочно разрабатывает стандартизированные системы и унифицированные пусковые установки для наступательных и оборонительных целей. Калининградская область зажата между Литвой и Польшей, поэтом является "мишенью, которую можно уничтожить в кратчайшие сроки".

"Наши силы и союзники могут стереть его с лица земли быстрее, чем когда-либо прежде", — сказал Донахью.

НАТО использует платформу искусственного интеллекта Maven Smart System от компании Palantir. С ее помощью страны Альянса оперативно обработают большие объемы информации для принятия решений.

Данная концепция заложена в новый военный план НАТО "Восточная фланговая линия сдерживания".

Уничтожение Калининградской области: реакция РФ

Заявления американского военного услышали в Госдуме РФ. Глава парламентского комитета по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в ответ на нападение НАТО Россия использует все возможные средства для защиты.

Нападение на Калининградскую область рассматривается как нападение на всю РФ со всеми ответными мерами в рамках новой ядерной доктрины.

"В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями", — подчеркнул он.

Подобные размышления Слуцкий считает планом по развязыванию третьей мировой войны. В глобальном противостоянии победителей не будет.

Депутат от Калининградской области, член комитета Думы по обороне Андрей Колесник уверен, что Донахью "не той ноги встал".

"Но кишка у них тонка", — кратко отмети политик.

Напомним, агенты ГУР в Калининграде обесточили ряд военных предприятий. Сумму ущерба оценили в 5 млн долларов.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее называл российский Калининград частью Малой Литвы.