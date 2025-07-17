Військові країн Заходу розробили план швидкого знищення Калінінградської області, якщо від Росії надійдуть погрози. У Москві впевнені, що у НАТО на такий крок "кишка тонка".

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Регіон знищать "у нечувані терміни" для протидій російській загрозі, для цього розроблено план Eastern Flank Deterrence Line. Про це заявив командувач сухопутними силами США в Європі та Африці Крістофер Донахью в інтерв'ю Defense News.

Альянс терміново розробляє стандартизовані системи та уніфіковані пускові установки для наступальних і оборонних цілей. Калінінградська область затиснута між Литвою і Польщею, тому є "мішенню, яку можна знищити в найкоротші терміни".

"Наші сили і союзники можуть стерти його з лиця землі швидше, ніж будь-коли раніше", — сказав Донахью.

НАТО використовує платформу штучного інтелекту Maven Smart System від компанії Palantir. З її допомогою країни Альянсу оперативно опрацюють великі обсяги інформації для ухвалення рішень.

Цю концепцію закладено в новий військовий план НАТО "Східна флангова лінія стримування".

Знищення Калінінградської області: реакція РФ

Заяви американського військового почули в Держдумі РФ. Голова парламентського комітету з міжнародних справ і лідер партії ЛДПР Леонід Слуцький заявив, що у відповідь на напад НАТО Росія використає всі можливі засоби для захисту.

Напад на Калінінградську область розглядають як напад на всю РФ з усіма заходами у відповідь у рамках нової ядерної доктрини.

"У цьому американський генерал повинен чітко усвідомлювати, кидаючись подібними заявами", — підкреслив він.

Подібні роздуми Слуцький вважає планом із розв'язання третьої світової війни. У глобальному протистоянні переможців не буде.

Депутат від Калінінградської області, член комітету Думи з оборони Андрій Колесник упевнений, що Донах'ю "не тієї ноги встав".

"Але кишка у них тонка", — коротко зазначив політик.

Нагадаємо, агенти ГУР у Калінінграді знеструмили низку військових підприємств. Суму збитків оцінили в 5 млн доларів.

Президент Литви Гітанас Науседа раніше називав російський Калінінград частиною Малої Литви.