"Це територіальні претензії": у Кремлі відповіли на заяви президента Литви про Калінінград

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав слова Ґітанаса Науседи про литовський Калінінград "ворожими територіальними претензіями". Речниця МЗС РФ Марія Захарова обізвала литовського лідера "картонною дурилкою" та пригрозила, що Москва забере Вільнюс.

Related video

Президент Литви Ґітанас Науседа назвав місто Калінінград частиною Малої Литви та наголосив, що Росія ніколи не зможе викорінити литовську культуру з Караляучіуса (литовська назва міста). На висловлення литовського лідера відреагували в Кремлі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що слова Науседи свідчать про ворожість і територіальні претензії Литви до Росії, пише російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

Ґітанас Науседа обурився рішенням російської влади про перейменування в Калінінграді меморіального музею Крістіонаса Донелайтиса — класика литовської літератури. На його думку, це є "неприйнятною спробою переписати історію".

За словами Науседи, попри те, що давні мешканці історичного регіону Мала Литва, де жили прусські литовці, вже давно виїхали, у Калінінградський області має бути збережена литовська культура.

"Як би Росія не намагалася, Караляучіус ніколи не стане Калінінградом!", — сказав президент Литви.

Президент Литви Науседа назвав Калінінград частиною Малої Литви Фото: Скриншот

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що слова Ґітанаса Науседи свідчать про територіальні претензії Вільнюса до Москви

"Литва є недружньою державою для нашої країни, ворожо налаштованою щодо нас державою, яка, зокрема, як з'ясовується, має територіальні претензії. Це виправдовує наші глибокі побоювання й усі нинішні та майбутні заходи щодо забезпечення безпеки нашої держави", — заявив прессекретар Володимира Путіна.

До того речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала висловлення президента Литви про Калінінград "історичними фантазіями", а його самого — "картонною дурилкою". Вона заявила, що передача Вільнюса та Віленської області Литві 1939 року була "подарунком" Радянського Союзу, який Москва може забрати назад.

Нагадаємо, 9 січня Дмитро Пєсков відреагував на заяви новообраного президента США Дональда Трампа про наміри приєднати Гренландію до США. Він порівняв можливе приєднання острова до Сполучених штатів з окупацією Росією території України.

10 січня ЗМІ писали, що Дональд Трамп під час виступу в резиденції в Мар-а-Лаго у Флориді заявив про підготовку до зустрічі з Путіним. Термінів він не зазначив, однак запевнив, що президент РФ прагне діалогу.