Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова Гитанаса Науседы о литовском Калининграде "враждебными территориальными претензиями". Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова обозвала литовского лидера "картонной дурочкой" и пригрозила, что Москва заберет Вильнюс.

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Президент Литвы Гитанас Науседа назвал город Калининград частью Малой Литвы и подчеркнул, что Россия никогда не сможет искоренить литовскую культуру из Караляучуса (литовское название города). На высказывания литовского лидера отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Науседы свидетельствуют о враждебности и территориальных претензиях Литвы к России, пишет российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

Гитанас Науседа возмутился решением российских властей о переименовании в Калининграде мемориального музея Кристионаса Донелайтиса — классика литовской литературы. По его мнению, это является "неприемлемой попыткой переписать историю".

По словам Науседы, несмотря на то, что древние жители исторического региона Малая Литва, где жили прусские литовцы, уже давно выехали, в Калининградский области должна быть сохранена литовская культура.

"Как бы Россия ни старалась, Караляучус никогда не станет Калининградом!", — сказал президент Литвы.

Президент Литвы Науседа назвал Калининград частью Малой Литвы Фото: Скриншот

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова Гитанаса Науседы свидетельствуют о территориальных претензиях Вильнюса к Москве

"Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое, в частности, как выясняется, имеет территориальные претензии. Это оправдывает наши глубокие опасения и все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

До этого пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала высказывания президента Литвы о Калининграде "историческими фантазиями", а его самого — "картонной дурочкой". Она заявила, что передача Вильнюса и Виленской области Литве в 1939 году была "подарком" Советского Союза, который Москва может забрать обратно.

Напомним, 9 января Дмитрий Песков отреагировал на заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о намерениях присоединить Гренландию к США. Он сравнил возможное присоединение острова к Соединенным штатам с оккупацией Россией территории Украины.

10 января СМИ писали, что Дональд Трамп во время выступления в резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде заявил о подготовке к встрече с Путиным. Сроков он не указал, однако заверил, что президент РФ стремится к диалогу.