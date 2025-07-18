Военный ТЦК забил насмерть мобилизованного в Киеве, — СМИ (фото)

Военнослужащего взвода охраны Сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП взяли под стражу по подозрению в превышении полномочий при выполнении служебного задания по "поставке мобилизационных ресурсов". Адвокаты подозреваемого просили суд изменить меру пресечения на домашний арест, поскольку у него маленький ребенок и пожилая мать, а сам фигурант имеет проблемы со здоровьем.

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Инцидент произошел весной. Киевлянин Н. был задержан работниками полиции и ТЦК на улице в связи с нарушением правил воинского учета и пребыванием в розыске. Ни один учебный центр не захотел оформлять мужчину и тогда один из работников ТЦК буквально забил его до смерти, сообщает Судебно-юридическая газета.

Мужчину доставили на Сборный пункт Киевского городского ТЦК и СП в Дарницком районе столицы 7 мая.

ТЦК на ДВРЗ Фото: Wikipedia

8 мая его направили в один из учебных центров, однако там не захотели "оформлять" мобилизованного. Выяснилось, что мужчина имел алкогольную зависимость, травму бедра и варикозное расширение вен. Тогда его вернули на столичный сборный пункт.

9 мая его включили в состав другой партии мобилизованных и в сопровождении двух офицеров и нескольких военнослужащих отправили в учебный центр, расположенный возле города Старычи Львовской области.

Там также отказались от мужа. Причины те же самые. Поэтому мужчину пришлось возвращать в Киев. Лиц, от которых отказался учебный центр было достаточно много. Поздно вечером 9 мая майор — старший группы, приказал водителю автобуса остановиться возле одного из супермаркетов, чтобы мобилизованные смогли что-то себе купить. Майор разрешил Н. купить банку энергетика Revo, хотя этот энергетик имеет определенную концентрацию алкоголя в жидкости. Мужчина после напитка стал вести себя не совсем адекватно: бегать по автобусу, мешать другим спать и ссориться с работниками ТЦК.

"После отказа выполнить приказ майора — успокоиться, один из военных ТЦК минимум трижды ударил Н. в лицо, когда тот упал, военный еще 3-4 раза ударил его шокером, схватил за голову и начал бить ею об пол. После военный ТЦК начал бить мужчину ногами по голове, а также прыгать ему ногами на грудную клетку", — сказано в сообщении.

Избиение продолжалось на протяжении почти всего пути в Киев, при этом офицеры на действия подчиненного не реагировали.

По прибытии в Киев военный ТЦК вытащил мужчину за ноги из автобуса и бросил на плацу сборного пункта.

Впоследствии того обнаружили на плацу под открытым небом, однако медики, прибывшие на вызов, лишь констатировали смерть.

Экспертиза установила, что Н. умер в результате сочетанной травмы головы и груди, переломов ребер и повреждения внутренних органов.

11 мая ГБР сообщило военному ТЦК о подозрении по ч. 5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти с применением насилия, повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Наказание — лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

12 мая Печерский райсуд избрал военнослужащему меру пресечения в виде содержания под стражей на гауптвахте сроком на 2 месяца.

2 июля Киевский апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции в силе.

При рассмотрении апелляционной жалобы военнослужащий ТЦК и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест. Военный рассказал, что имеет на иждивении малолетнего ребенка, а также пожилую мать.

Также он рассказал о том, что имеет серьезные проблемы со здоровьем и нуждается в лечении в военном госпитале. 4 июля Печерский райсуд столицы продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 августа.

На момент публикации материала пресс-службы ГБР, Киевского областного ТЦК и Сухопутных войск ВСУ не комментировали новые подробности в этом деле.

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который снимал ролики под названием "будни уклониста". Бойфренда блогера Софии Комендант доставили в ТЦК на ДВРЗ.

А в ГБР сообщили, что расследуют вероятное избиение мужчины во время задержания в Николаеве. Он был объявлен ТЦК в розыск, военных подозревают в превышении полномочий.