Військовий ТЦК забив на смерть мобілізованого у Києві, — ЗМІ (фото)

Військовослужбовця взводу охорони Збірного пункту Київського міського ТЦК та СП взяли під варту за підозрою у перевищенні повноважень під час виконання службового завдання по "поставці мобілізаційних ресурсів". Адвокати підозрюваного просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт, оскільки в нього маленька дитина та літня матір, а сам фігурант має проблеми зі здоров'ям.

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Інцидент трапився навесні. Киянина Н. було затримано працівниками поліції та ТЦК на вулиці у зв'язку з порушенням правил військового обліку та перебуванням у розшуку. Жоден навчальний центр не захотів оформлювати чоловіка і тоді один із працівників ТЦК буквально забив його до смерті, повідомляє Судово-юридична газета.

Чоловіка доставили на Збірний пункт Київського міського ТЦК та СП у Дарницькому районі столиці 7 травня.

ТЦК на ДВРЗ Фото: Wikipedia

8 травня його направили до одного з навчальних центрів, проте там не захотіли "оформлювати" мобілізованого. З'ясувалося, що чоловік мав алкогольну залежність, травму стегна та варикозне розширення вен. Тоді його повернули на столичний збірний пункт.

9 травня його включили до складу іншої партії мобілізованих та у супроводі двох офіцерів та кількох військовослужбовців відправили до навчального центру, розташованого біля міста Старичі Львівської області.

Там також відмовилися від чоловіка. Причини ті ж самі. Відтак чоловіка довелося повертати до Києва. Осіб, від яких відмовився навчальний центр було достатньо багато. Пізно ввечері 9 травня майор – старший групи, наказав водію автобуса зупинитися біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли щось собі купити. Майор дозволив Н. купити банку енергетику Revo, хоча цей енергетик має певну концентрацію алкоголю у рідині. Чоловік після напою став поводитись не зовсім адекватно: бігати по автобусу, заважати іншим спати та сваритись із працівниками ТЦК.

"Після відмови виконати наказ майора — заспокоїтися, один із військових ТЦК щонайменше тричі вдарив Н. в обличчя, коли той впав, військовий ще 3-4 рази вдарив його шокером, схопив за голову та почав бити нею об підлогу. Опісля військовий ТЦК почав бити чоловіку ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину", - сказано у повідомленні.

Побиття тривало протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття до Києва військовий ТЦК витягнув чоловіка за ноги з автобуса та кинув на плацу збірного пункту.

Згодом того виявили на плацу просто неба, проте медики, що прибули на виклик, лише констатували смерть.

Експертиза встановила, що Н. помер внаслідок поєднаної травми голови та грудей, переломів ребер та ушкодження внутрішніх органів.

11 травня ДБР повідомило військовому ТЦК про підозру за ч. 5 ст. 426-1 (перевищення військовою службовою особою влади із застосуванням насильства, яке спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу. Покарання – позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

12 травня Печерський райсуд обрав військовослужбовцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на гауптвахті строком на 2 місяці.

2 липня Київський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції у силі.

Під час розгляду апеляційної скарги військовослужбовець ТЦК та його адвокат просили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт. Військовий розповів, що має на утриманні малолітню дитину, а також літню матір.

Також він розповів про те, що має серйозні проблеми зі здоров’ям і потребує лікування у військовому шпиталі. 4 липня Печерський райсуд столиці продовжив строк дії запобіжного заходу у виді тримання під вартою до 11 серпня.

На момент публікації матеріалу пресслужби ДБР, Київського обласного ТЦК та Сухопутних військ ЗСУ не коментували нові подробиці у цій справі.

Нагадаємо, в Києві затримали чоловіка, який знімав ролики під назвою "будні ухилянта". Бойфренда блогерки Софії Комендант доправили у ТЦК на ДВРЗ.

А у ДБР повідомили, що розслідують ймовірне побиття чоловіка під час затримання у Миколаєві. Він був оголошений ТЦК у розшук, військових підозрюють у перевищенні повноважень.