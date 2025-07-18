Силы обороны имеют все шансы освободить Сумщину от ВС РФ, — офицер бригады "Сталевий кордон"

Тип местности, где идут боевые действия, не позволяет быстро передвигаться. Впрочем, ВС РФ здесь остановлены, и Силы обороны проводят контратаки.

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Силы обороны Украины имеют все шансы выбить россиян с территории Сумщины, но для этого понадобится время. На сегодняшний день продвижение врага здесь остановлено. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал начальник пресс-службы 15-го мобильного пограничного отряда бригады ГПСУ "Сталевий кордон" Иван Шевцов.

"Сегодня мы имеем все шансы, чтобы отбить все оккупированные врагом территории Сумщины. Сейчас Силы обороны над этим активно работают. Уже есть несколько освобожденных населенных пунктов. Мы подтягиваем на это направление резервы и работаем над тем, чтобы уничтожить врага", — сказал он.

Иван Шевцов отметил, что тип местности, где идут боевые действия, не позволяет быстро передвигаться. Впрочем, ВС РФ здесь остановлены, и Силы обороны проводят контратаки.

Спикер добавил, все населенные пункты, которые находятся в зоне боевых действий на Сумщине, полностью разрушены.

"Сейчас за Юнаковкой мы пытаемся выбить врага. Местность там характеризуется большим количеством лесов. Именно поэтому на это нужно время. Стоит также отметить, что все населенные пункты, которые находятся в зоне боевых действий, фактически разрушены. Там целых домов не осталось, только одни руины", — сказал он.

Напомним, что ВСУ на Сумщине ликвидировали ДРГ россиян, которые пробрались в украинский тыл. Их задача — перерезать логистику, взять под огневой контроль дороги между опорными пунктами ВСУ.

Также сообщалось, что ВСУ на Сумщине вклинились в оборону россиян и окружают их. Противник понимает сложность ситуации для себя и пытается усилить свои подразделения, которые здесь находятся.