Сили оборони мають всі шанси звільнити Сумщину від ЗС РФ, — офіцер бригади "Сталевий кордон"

Тип місцевості, де йдуть бойові дії, не дозволяє швидко пересуватися. Втім, ЗС РФ тут зупинені, і Сили оборони проводять контратаки.

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Сили оборони України мають всі шанси вибити росіян із території Сумщини, але для цього знадобиться час. На сьогодні просування ворога тут зупинено. Про це в коментарі "Еспресо" сказав начальник пресслужби 15-го мобільного прикордонного загону бригади ДПСУ "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Сьогодні ми маємо всі шанси, щоб відбити всі окуповані ворогом території Сумщини. Зараз Сили оборони над цим активно працюють. Вже є кілька звільнених населених пунктів. Ми підтягуємо на цей напрямок резерви й працюємо над тим, щоб знищити ворога", — сказав він.

Іван Шевцов зауважив, що тип місцевості, де йдуть бойові дії, не дозволяє швидко пересуватися. Втім, ЗС РФ тут зупинені, і Сили оборони проводять контратаки.

Речник додав, всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій на Сумщині, повністю зруйновані.

"Зараз за Юнаківкою ми намагаємось вибити ворога. Місцевість там характеризується великою кількістю лісів. Саме тому на це потрібен час. Варто також зазначити, що всі населені пункти, які перебувають в зоні бойових дій, фактично зруйновані. Там цілих будинків не лишилось, лише одні руїни", — сказав він.

Нагадаємо, що ЗСУ на Сумщині ліквідували ДРГ росіян, які пробралися в український тил. Їхнє завдання — перерізати логістику, взяти під вогневий контроль дороги між опорними пунктами ЗСУ.

Також повідомлялося, що ЗСУ на Сумщині вклинилися в оборону росіян і оточують їх. Противник розуміє складність ситуації для себе і намагається посилити свої підрозділи, які тут перебувають.