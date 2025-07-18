В Великобритании показали, как будет выглядеть первый истребитель-невидимка

Самолет, который внешне похож на F-35, планируется поднять в воздух в 2027 году и принять на вооружение до 2035 года.

Related video

В сети обнародовали опубликовано первое изображение нового истребителя-демонстратора, который строится в Великобритании в рамках программы воздушных боевых действий следующего поколения Tempest. Об этом пишет издание Тwz.com.

Пилотируемая летная испытательная машина внешне напоминает Lockheed Martin F-35, впрочем, у нее отсутствуют горизонтальные стабилизаторы и она имеет ряд других отличий.

Самолет планируют поднять в воздух в 2027 году. Он разрабатывается как малозаметный истребитель для Королевских ВВС Великобритании, а также для Италии и Японии, и ожидается, что он будет принят на вооружение к 2035 году.

В общем, конструкция самолета очень похожа на F-35, включая скошенные наружу двойные хвостовые стабилизаторы и безотводные сверхзвуковые воздухозаборники (DSI), которые будут питать пару турбовентиляторных двигателей Eurojet EJ200. В отличие от F-35 у судна нет горизонтальных стабилизаторов.

За счет 2 двигателей фюзеляж шире, чем у одномоторного F-35. Задняя часть фюзеляжа заканчивается заметной квадратной секцией, которая может помочь скрыть сопла двигателя.

Особенностью воздушного судна является крыло, которое имеет укороченную дельтовидную форму с заметным корневым расширением передней кромки (LERX).

Официальный рендер самолета-невидимки Tempest, который строят в Великобритании

"Впервые люди могут увидеть, как будет выглядеть этот передовой демонстрационный самолет, когда он поднимется в небо", — сказал Тони Годболд, директор по разработке будущих боевых авиационных систем BAE Systems.

Прошлым летом компания BAE Systems опубликовала фотографии, на которых изображена носовая часть фюзеляжа строящегося боевого самолета-демонстратора. На тот момент более 50% самолета по конструктивному весу строилось или уже было завершено.

Напомним, что Китай создал летающую лодку "Бохайское морское чудовище". Летательный аппарат заметили на пирсе на берегу Бохайского моря, которое расположено на северо-западной окраине Желтого моря.

Также сообщалось, что Воздушно-космические силы РФ получили новенькие истребители Су-34. Их изготовили в этом году и передали Минобороны России.