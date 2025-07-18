У Великій Британії показали, як буде виглядати перший винищувач-невидимка

Літак, який зовні схожив на F-35, планується підняти в повітря у 2027 році та прийняти на озброєння до 2035 року.

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В мережі оприлюднили публіковано перше зображення нового винищувача-демонстратора, який будується у Великій Британії в межах програми повітряних бойових дій наступного покоління Tempest. Про це пише видання Тwz.com.

Пілотована льотна випробувальна машина зовні нагадує Lockheed Martin F-35, втім, у неї відсутні горизонтальні стабілізатори та вона має низку інших відмінностей.

Літак планують підняти в повітря у 2027 році. Він розробляється як малопомітний винищувач для Королівських ВПС Великої Британії, а також для Італії та Японії, і очікується, що він буде прийнятий на озброєння до 2035 року.

Загалом, конструкція літака дуже схожа на F-35, включаючи скошені назовні подвійні хвостові стабілізатори та безвідвідні надзвукові повітрозабірники (DSI), які живитимуть пару турбовентиляторних двигунів Eurojet EJ200 . На відміну від F-35 у судна немає горизонтальних стабілізаторів.

За рахунок 2 двигунів фюзеляж ширший, ніж у одномоторного F-35. Задня частина фюзеляжу закінчується помітною квадратною секцією, яка може допомогти приховати сопла двигуна.

Особливістю повітряного судна є крило, яке має укорочену дельтаподібну форму з помітним кореневим розширенням передньої кромки (LERX).

Офіційний рендер літака-невидимки Tempest, який будують у Великій Британії

"Вперше люди можуть побачити, як виглядатиме цей передовий демонстраційний літак, коли він підніметься в небо", – сказав Тоні Годболд, директор з розробки майбутніх бойових авіаційних систем BAE Systems.

Минулого літа компанія BAE Systems опублікувала фотографії, на яких зображено носову частину фюзеляжу бойового літака-демонстратора, що будується. На той момент понад 50% літака за конструктивною вагою будувалося або вже було завершено.

Нагадаємо, що Китай створив літаючий човен "Бохайське морське чудовисько. Літальний апарат помітили на пірсі на березі Бохайського моря, яке розташоване на північно-західній окраїні Жовтого моря.

Також повідомлялося, що Повітряно-космічні сили РФ отримали новенькі винищувачі Су-34. Їх виготовили цього року і передали Міноборони Росії.