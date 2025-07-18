В стиле Grand Theft Auto: бригада "Рубіж" создала оригинальную рекламу контрактов "18-24" (видео)

Некоторые украинские боевые бригады используют нестандартный подход для призыва молодых украинцев по контрактам от 18 до 24 лет.

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К примеру, 4-я бригада оперативного назначения "Рубіж" Нацгвардии создала рекламу в стиле популярной видеоигры Grand Theft Auto (GTA). На это обратили внимание Telegram-каналы.

Новая реклама контракта "18-24" от бригады НГУ "Рубеж" на городских обыгрывая мотивы миссий в GTA бигбордах предлагает получить "миссию на миллион" и присоединиться к рядам бойцов.

Сам бигборд представляет собой нарезку картинок из Grand Theft Auto в военном стиле.

Напомним, Минобороны Украины обещает добровольцам, отслужившим по "Контракту 18–24" отсрочку от мобилизации на год. Но такой контракт обязывает молодежь занимать лишь боевые должности.

В Украине мужчины в возрасте от 60 лет могут служить в армии, если они являются уникальными специалистами.