У стилі Grand Theft Auto: бригада "Рубіж" створила оригінальну рекламу контрактів "18-24" (відео)

Деякі українські бойові бригади використовують нестандартний підхід для призову молодих українців за контрактами від 18 до 24 років.

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Наприклад, 4-та бригада оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії створила рекламу в стилі популярної відеогри Grand Theft Auto (GTA). На це звернули увагу Telegram-канали.

Нова реклама контракту "18-24" від бригади НГУ "Рубіж" на міських бігбордах, що обігрують мотиви місій у GTA, пропонує отримати "місію на мільйон" і приєднатися до лав бійців.

Сам бігборд являє собою нарізку картинок з Grand Theft Auto у військовому стилі.

Нагадаємо, Міноборони України обіцяє добровольцям, які відслужили за "Контрактом 18-24" відстрочку від мобілізації на рік. Але такий контракт зобов'язує молодь обіймати лише бойові посади.

В Україні чоловіки віком від 60 років можуть служити в армії, якщо вони є унікальними фахівцями.