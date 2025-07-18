Серия взрывов в Днепре: ВС РФ обстреливают город баллистикой (фото)

В Днепре вечером 18 июля раздалась серия взрывов, воздушная тревога в городе и области продолжается.

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Об атаке оккупантов сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Днепр, серия взрывов. Область. Находиться в укрытиях. Воздушная тревога продолжается", — отметил он.

Местные Telegram-каналы пишут про столб дыма, который поднимается на месте прилета ракеты. Мониторинговых каналы сообщали о пуске ВС РФ одной баллистической ракеты "Искандер-М" из Крыма.

"Общее количество примененных БР — 4 единицы. Угроза баллистики с Востока и Крыма продолжается до отбоя", — отметили специалисты.