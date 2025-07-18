Дроны атакуют Москву и Подмосковье: в российских городах раздаются взрывы (видео)

С вечера четверга, 17 июля, Московскую область атакуют беспилотники, а местные власти утверждают, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере четыре дрона, которые двигались в сторону Москвы.

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Взрывы были слышны в Истринском муниципальном округе и в районе города Звенигород (Московская область), сообщил телеграм-канал SHOT.

"Было слышно жужжание мотора в небе и громкие взрывы", — говорится в сообщении.

Впоследствии в этом же канале отметили, что ВСУ пытаются атаковать Москву дронами типа "Лютый".

Один из таких БпЛА был замечен в районе подмосковного Дмитрова, а телеграм-канал Astra обнародовал видео пролета беспилотника над населенным пунктом.

В то же время городской голова Москвы Сергей Собянин ночью сообщал о том, что ПВО Минобороны уничтожило по меньшей мере четыре беспилотника, которые летели на Москву.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — подчеркнул Собянин.

Кроме того, как сообщают росСМИ, в московском аэропорту Внуково введен план "Ковер" из-за украинских БПЛА.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаку дронов по Московской области РФ.

Напомним, 21 мая Москву атаковали беспилотники, а в аэропортах отменили рейсы.

17 июля украинские БпЛА атаковали завод в Тульской области.