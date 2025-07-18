Дрони атакують Москву та Підмосков'я: в російських містах лунають вибухи (відео)

З вечора четверга, 17 липня, Московську область атакують безпілотники, а місцева влада стверджує, що російська ППО нібито збила щонайменше чотири дрони, які рухалися у бік Москви.

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Вибухи було чути в Істринському муніципальному окрузі та в районі міста Звенигород (Московська область), повідомив телеграм-канал SHOT.

"Було чути дзижчання мотора в небі та гучні вибухи", — йдеться у повідомленні.

Згодом у цьому ж каналі зазначили, що ЗСУ намагаються атакувати Москву дронами типу "Лютий".

Один із таких БпЛА був помічений у районі підмосковного Дмитрова, а телеграм-канал Astra оприлюднив відео прольоту безпілотника над населеним пунктом.

Водночас міський голова Москви Сергій Собянін уночі повідомляв про те, що ППО Міноборони знищило щонайменше чотири безпілотники, які летіли на Москву.

"На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", — наголосив Собянін.

Крім того, як повідомляють росЗМІ, у московському аеропорту Внуково введено план "Килим" через українські БПЛА.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку дронів по Московській області РФ.

Нагадаємо, 21 травня Москву атакували безпілотники, а в аеропортах скасували рейси.

17 липня українські БпЛА атакували завод в Тульській області.