Серія вибухів у Дніпрі: ЗС РФ обстрілюють місто балістикою (фото)

У Дніпрі ввечері 18 липня пролунала серія вибухів, повітряна тривога в місті та області триває.

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"Дніпро, серія вибухів. Область. Перебувати в укриттях. Повітряна тривога триває", — зазначив він.

Місцеві Telegram-канали пишуть про стовп диму, який здіймається на місці прильоту ракети. Моніторингові канали повідомляли про пуск ЗС РФ однієї балістичної ракети "Іскандер-М" із Криму.

"Загальна кількість застосованих БР — 4 одиниці. Загроза балістики зі Сходу та Криму триває до відбою", — зазначили фахівці.