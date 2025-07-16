ЗС РФ завдали понад 20 ударів по Кривому Рогу: у місті пожежі та відключення світла

У ніч на 16 липня російські окупаційні війська завдають масованого удару по Кривому Рогу, Дніпропетровської області, через що у місті спостерігаються масштабні відключення світла.

Related video

За кілька годин нічної атаки у Кривому Розі нарахували щонайменше 20 "приходів", повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вже близько 20 "приходів". Ще 15 шахедів у повітрі на підльоті до міста. Масштабні відключення світла", — написав Вілкул.

Він уточнив, що система водопостачання переходить на генератори.

"Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах", — наголосив Вілкул.

Інформацію про атаку на місто також підтвердив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Внаслідок ракетної атаки сталася пожежа. Попередньо, є постраждалі", — написав лисак, пообіцявши надати усі деталі ворожої атаки згодом.

Зазначимо, що інформація про вибухи у місті почала надходити ще близько 23:00 15 липня.

Весь цей час місто атакували "шахеди", а Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістики по Кривому Рогу.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки у Кривому Розі не було.

Нагадаємо, пізно ввечері 15 липня ЗС РФ запустили у бік України десятки ударних БпЛА типу "шахед".

У ніч та зранку 15 липня Запоріжжя майже 12 годин відбивалось від ворожих дронів.