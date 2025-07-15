РФ атакує Україну "шахедами" та балістикою: у Харкові 16 вибухів за 14 хвилин, що відомо

Пізно ввечері 15 липня російські окупаційні війська запустили у бік України десятки ударних БпЛА типу "шахед", а з півдня оголошена загроза застосування балістичного озброєння.

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"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня!", — зазначили в Повітряних силах ЗСУ о 23:03, а ще через кілька хвилин уточнили, що застосування балістики загрожує Кривому Рогу.

Практично одночасно з цим у самому місті пролунав потужний вибух.

Крім того, вибухи лунали у Дніпрі, Кременчуці та Харкові.

"Вибух у місті! Харків під атакою з повітря — на місто сунуть ворожі бойові дрони! Будьте обережні!", — написав міський голова Харкова Ігор Терехов о 23:10, а протягом наступних трьох хвилин у місті пролунали ще щонайменше сім вибухів.

ЗМІ ж нарахували близько 15 вибухів.

Водночас над Харковом у цей момент продовжували літати ударні безпілотники, а голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про те, що влучання зафіксовані в Київському районі Харкова. Цю ж інформацію підтвердив мер міста.

"За попередньою інформацією, ворог атакував цивільне підприємство у Харкові. На місці влучань пожежа", — написав Терехов.

А вже о 23:34 Терехов відзвітував, що нічна атака "шахедів" на місто тривала 14 хвилин.

"За цей час ворог 16 разів вдарив по Київському району Харкова. Також, за попередньою інформацією, кілька бойових дронів ворога були збиті силами оборони України", — наголосив Терехов.

Ще до опівночі, за інформацією моніторингових телеграм-каналів, над Україною перебувало щонайменше 125 ворожих БпЛА.

Дрони над Україною вечір 15 липня 2025 Фото: Телеграм

На момент публікації матеріалу повітряна тривога була оголошена в більшості областей України окрім:

Вінницької;

Житомирської;

Хмельницької;

Рівненської;

Тернопільської;

Чернівецької;

Івано-Франківської;

Закарпатської;

Львівської;

Волинської областей.

Інформації щодо завданих російською атакою руйнувань та постраждалих на момент публікації матеріалу не було.

Нагадаємо, у ніч та зранку 15 липня Запоріжжя майже 12 годин відбивалось від ворожих дронів.

14 липня росіяни вдарили по університету у Сумах.