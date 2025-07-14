Атака на Суми: РФ вдарила по унівеситету, є поранені та руйнування (фото)

Дрони Збройних сил Російської Федерації вдарили по Сумах та пошкодили корпус Сумського національного аграрного університету. Внаслідок вибуху безпілотників поранено шістьох людей. Російські безпілотники атакували ціль двічі з невеликою паузою.

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По Сумах вдарив дрон-камікадзе "Шахед" ЗС РФ, повідомив в. о. міського голови Артем Кобзар у Telegram-каналі. Посадовець заявив, що стався приліт по навчальному закладу, але назви не вказав. Одного з поранених Кобзар особисто повіз у лікарню.

Перша інформація про вибухи в Сумах з'явилась у мережі близько 10:50, розповіли у каналі "Суспільне Суми". Після цього з'явилось підтвердження глави Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова. Зі слів посадовця, стався приліт по навчальному закладу в Сумській громаді, є поранені та руйнування. Тим часом медіа опублікувало фото та відео з точок влучання. У кадр потрапив надпис "Факультет будівництва та транспорту" Сумського національного аграрного університету.

Удар по Сумах - пошкоджена будівля після обстрілу 14 липня Фото: Суспільне Удар по Сумах - будівля Сумського університету після обстрілу 14 липня Фото: Суспільне

Удар по Сумах — деталі

Повітряні сили ЗСУ о 11:48 написали у Telegram, що на Суми летить ворожий безпілотник (тип не вказано). Людей попередили, що працюватимуть засоби збиття. За пів години до цієї інформації командування повідомило про розвідувальний дрон ЗС РФ, який літав на півночі області: його планували збити.

Тим часом "Суспільне" описало наслідки російського удару по Сумах. З'ясувалось, що ЗС РФ влучили по корпусу економічного факультету. В будівлі вибило багато вікон, скло продовжує випадати, чути на відео. На місце події прибула поліція, а також рятувальники та волонтери, лікарі надають допомогу пораненим.

"Наразі відомо про кількох поранених і людей просять пройти в укриття, бо зараз триває повітряна тривога", — повідомило "Суспільне".

Крім того, на одному з фото з Сум можна побачити покручені уламки пристрою, ймовірно, "Шахеда", виявленого на місці влучання.

Удар по Сумах - уламки "Шахеда" після обстрілу 14 липня Фото: Скриншот

Сумська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок удару РФ по Сумах поранено шістьох людей. У заяві відомства, опублікованій на сторінці Facebook, вказано, що росіяни вдарили по місту близько 11 год. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення правил війни). Григоров уточнив, що поранені — це троє жінок та стільки ж чоловіків. Також він додав, що відбулось два удари поспіль.

"Від другого ніхто не постраждав", — написав чиновник.

На сторінці Facebook Сумського національного аграрного університету поки не коментували приліт по одному з корпусів, який стався 14 липня. На момент удару у навчальному закладі не мало б відбуватись занять, але мала працювати приймальна комісія та адміністрація.

Зазначимо, Фокус писав про попередні удари РФ по Сумах. Один з них відбувся 3 червня. Як заявила військова адміністрація, росіяни обстріляли центр міста о 9:20. Внаслідок удару загорілись машини на проїжджій частині, загинуло двоє людей.

Нагадуємо, у червні The Wall Street Journal розповіло про наступ РФ на Суми та про можливість прориву, схожого на події 2022 року.