Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Атака на Сумы: РФ ударила по унивеситету, есть раненые и разрушения (фото)

ВС РФ обстреляла Сумской университет, ранены около 60 человек, есть разрушения, сообщила военная администрация и прокуратура
Россияне ударили по Сумскому университету | Фото: Суспільне

Дроны Вооруженных сил Российской Федерации ударили по Сумах и повредили корпус Сумского национального аграрного университета. В результате взрыва беспилотников ранены шесть человек. Российские беспилотники атаковали цель дважды с небольшой паузой.

Related video

По Сумах ударил дрон-камикадзе "Шахед" ВС РФ, сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь в Telegram-канале. Чиновник заявил, что произошел прилет по учебному заведению, но названия не указал. Одного из раненых Кобзарь лично повез в больницу.

Первая информация о взрывах в Сумах появилась в сети около 10:50, рассказали в канале "Суспільне Суми". После этого появилось подтверждение главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова. По словам чиновника, произошел прилет по учебному заведению в Сумской общине, есть раненые и разрушения. Между тем медиа опубликовало фото и видео с точек попадания. В кадр попала надпись "Факультет строительства и транспорта" Сумского национального аграрного университета.

Поврежденная состоянии Сумского университета 14 июля
Удар по Сумах — поврежденное здание после обстрела 14 июля
Фото: Суспільне
Здание Сумского университета 14 июля
Удар по Сумах — здание Сумского университета после обстрела 14 июля
Фото: Суспільне

Удар по Сумах — детали

Воздушные силы ВСУ в 11:48 написали в Telegram, что на Сумы летит вражеский беспилотник (тип не указан). Людей предупредили, что будут работать средства сбивания. За полчаса до этой информации командование сообщило о разведывательном дроне ВС РФ, который заметили на севере области: его планировали сбить.

Между тем "Суспільне" описало последствия российского удара по Сумах. Выяснилось, что ВС РФ попали по корпусу экономического факультета. В здании выбило много окон, стекло продолжает выпадать, слышно на видео. На место происшествия прибыла полиция, а также спасатели и волонтеры, врачи оказывают помощь раненым.

"Сейчас известно о нескольких раненых и людей просят пройти в укрытие, потому что сейчас продолжается воздушная тревога", — сообщило "Суспільне".

Кроме того, на одном из фото из Сум можно увидеть покрученные обломки устройства, вероятно, "Шахеда", обнаруженного на месте попадания.

Обломки дрона, который 14 июля ударил по Сумскому университету
Удар по Сумах — обломки "Шахеда" после обстрела 14 июля
Фото: Скриншот

Сумская областная прокуратура сообщила, что в результате удара РФ по Сумах ранены шесть человек. В заявлении ведомства, опубликованном на странице Facebook, указано, что россияне ударили по городу около 11 часов. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил войны). Григоров уточнил, что раненые — это три женщины и столько же мужчин. Также он добавил, что произошло два удара подряд.

"От второго никто не пострадал", — написал чиновник.

На странице Facebook Сумского национального аграрного университета пока не комментировали прилет по одному из корпусов, который произошел 14 июля. На момент удара в учебном заведении не должно было происходить занятий, но должна была работать приемная комиссия и администрация.

Отметим, Фокус писал о предыдущих ударах РФ по Сумах. Один из них состоялся 3 июня. Как заявила военная администрация, россияне обстреляли центр города в 9:20. В результате удара загорелись машины на проезжей части, погибли два человека.

Напоминаем, в июне The Wall Street Journal рассказало о наступлении РФ на Сумы и о возможности прорыва, похожего на события 2022 года.