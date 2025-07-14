Атака на Сумы: РФ ударила по унивеситету, есть раненые и разрушения (фото)

Дроны Вооруженных сил Российской Федерации ударили по Сумах и повредили корпус Сумского национального аграрного университета. В результате взрыва беспилотников ранены шесть человек. Российские беспилотники атаковали цель дважды с небольшой паузой.

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По Сумах ударил дрон-камикадзе "Шахед" ВС РФ, сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь в Telegram-канале. Чиновник заявил, что произошел прилет по учебному заведению, но названия не указал. Одного из раненых Кобзарь лично повез в больницу.

Первая информация о взрывах в Сумах появилась в сети около 10:50, рассказали в канале "Суспільне Суми". После этого появилось подтверждение главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова. По словам чиновника, произошел прилет по учебному заведению в Сумской общине, есть раненые и разрушения. Между тем медиа опубликовало фото и видео с точек попадания. В кадр попала надпись "Факультет строительства и транспорта" Сумского национального аграрного университета.

Удар по Сумах — поврежденное здание после обстрела 14 июля Фото: Суспільне Удар по Сумах — здание Сумского университета после обстрела 14 июля Фото: Суспільне

Удар по Сумах — детали

Воздушные силы ВСУ в 11:48 написали в Telegram, что на Сумы летит вражеский беспилотник (тип не указан). Людей предупредили, что будут работать средства сбивания. За полчаса до этой информации командование сообщило о разведывательном дроне ВС РФ, который заметили на севере области: его планировали сбить.

Между тем "Суспільне" описало последствия российского удара по Сумах. Выяснилось, что ВС РФ попали по корпусу экономического факультета. В здании выбило много окон, стекло продолжает выпадать, слышно на видео. На место происшествия прибыла полиция, а также спасатели и волонтеры, врачи оказывают помощь раненым.

"Сейчас известно о нескольких раненых и людей просят пройти в укрытие, потому что сейчас продолжается воздушная тревога", — сообщило "Суспільне".

Кроме того, на одном из фото из Сум можно увидеть покрученные обломки устройства, вероятно, "Шахеда", обнаруженного на месте попадания.

Удар по Сумах — обломки "Шахеда" после обстрела 14 июля Фото: Скриншот

Сумская областная прокуратура сообщила, что в результате удара РФ по Сумах ранены шесть человек. В заявлении ведомства, опубликованном на странице Facebook, указано, что россияне ударили по городу около 11 часов. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил войны). Григоров уточнил, что раненые — это три женщины и столько же мужчин. Также он добавил, что произошло два удара подряд.

"От второго никто не пострадал", — написал чиновник.

На странице Facebook Сумского национального аграрного университета пока не комментировали прилет по одному из корпусов, который произошел 14 июля. На момент удара в учебном заведении не должно было происходить занятий, но должна была работать приемная комиссия и администрация.

Отметим, Фокус писал о предыдущих ударах РФ по Сумах. Один из них состоялся 3 июня. Как заявила военная администрация, россияне обстреляли центр города в 9:20. В результате удара загорелись машины на проезжей части, погибли два человека.

Напоминаем, в июне The Wall Street Journal рассказало о наступлении РФ на Сумы и о возможности прорыва, похожего на события 2022 года.