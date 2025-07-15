РФ атакует Украину "шахедами" и баллистикой: в Харькове 16 взрывов за 14 минут, что известно

Поздно вечером 15 июля российские оккупационные войска запустили в сторону Украины десятки ударных БпЛА типа "шахед", а с юга объявлена угроза применения баллистического вооружения.

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"Угроза применения баллистического вооружения с юга!", — отметили в Воздушных силах ВСУ в 23:03, а еще через несколько минут уточнили, что применение баллистики угрожает Кривому Рогу.

Практически одновременно с этим в самом городе прогремел мощный взрыв.

Кроме того, взрывы раздавались в Днепре, Кременчуге и Харькове.

"Взрыв в городе! Харьков под атакой с воздуха — на город движутся вражеские боевые дроны! Будьте осторожны!", — написал городской голова Харькова Игорь Терехов в 23:10, а в течение следующих трех минут в городе прозвучали еще по меньшей мере семь взрывов.

СМИ же насчитали около 15 взрывов.

В то же время над Харьковом в этот момент продолжали летать ударные беспилотники, а глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о том, что попадания зафиксированы в Киевском районе Харькова. Эту же информацию подтвердил мэр города.

"По предварительной информации, враг атаковал гражданское предприятие в Харькове. На месте попаданий пожар", — написал Терехов.

А уже в 23:34 Терехов отчитался, что ночная атака "шахедов" на город длилась 14 минут.

"За это время враг 16 раз ударил по Киевскому району Харькова. Также, по предварительной информации, несколько боевых дронов врага были сбиты силами обороны Украины", — подчеркнул Терехов.

Еще до полуночи, по информации мониторинговых телеграмм-каналов, над Украиной находилось не менее 125 вражеских БпЛА.

Дроны над Украиной вечер 15 июля 2025 года Фото: Телеграм

На момент публикации материала воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины кроме:

Винницкой;

Житомирской;

Хмельницкой;

Ровенской;

Тернопольской;

Черновицкой;

Ивано-Франковской;

Закарпатской;

Львовской;

Волынской областей.

Информации о нанесенных российской атакой разрушениях и пострадавших на момент публикации материала не было.

Напомним, в ночь и утром 15 июля Запорожье почти 12 часов отбивалось от вражеских дронов.

14 июля россияне ударили по университету в Сумах.