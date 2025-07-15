Тревога продолжается уже 12 часов: ВС РФ с вечера массированно атакуют Запорожье с вечера

Областной центр почти 12 часов отбивается от вражеских дронов. В Запорожье в результате обстрелов вспыхнули пожары, а в Гуляйполе два человека получили ранения.

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В течение суток российские оккупанты нанесли 492 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что войска РФ атакуют прифронтовую область авиацией, артиллерией, дронами различных модификаций и из реактивных систем залпового огня.

Россияне совершили 7 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Малиновке, Новоданиловке и Малой Токмачке. 368 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Нагорное, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривне. 4 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки и Малую Токмачку. 113 артиллерийских ударов нанесены по территории Каменского, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаровного.

Последствия российского обстрела в Запорожской области Фото: Запорожская ОВА

В результате вражеской атаки по Пологовскому району были ранены 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. Их дом был разрушен.

В регионе воздушная тревога продолжается с 19.00 14 июля из-за БПЛА. С 21.00 от них отбивается областной центр.

С вечера и до утра жители Запорожья слышали характерный звук дронов и работу противовоздушной обороны. Ударные беспилотники врага наблюдались над разными районами города.

Еще до полуночи из-за атаки произошел пожар на крыше многоэтажки. Его потушили спасатели.

Всего в Запорожье и Запорожском районе из-за российских дронов произошло несколько пожаров. По состоянию на утро спасатели потушили все. Поступило 19 сообщений о разрушении квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры.

"Взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта. К счастью, люди не пострадали", — сообщал Федоров в 6 часов утра 15 июля. После недолгого перерыва над городом снова заметили вражеские дроны.

Напомним, Фокус писал о том, как украинские летчики истребителей F-16 применяют бортовые пушки M61 Vulcan для борьбы с российскими дронами-камикадзе Shahed-136. Такая тактика напоминает борьбу с воздушными целями в эпоху Второй мировой войны.

А президент США Дональд Трамп пожаловался, как каждый раз срывались договоренности с российским президентом Владимиром Путиным по Украине.