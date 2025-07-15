Тривога триває вже 12 годин: ЗС РФ з вечора масовано атакують Запоріжжя

Обласний центр майже 12 годин відбивається від ворожих дронів. В Запоріжжі внаслідок обстрілів спалахнули пожежі, а в Гуляйполі двоє людей отримали поранення.

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Упродовж доби російські окупанти завдали 492 удари по 10 населених пунктах Запорізької області. Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що війська РФ атакують прифронтову область авіацією, артилерію, дронами різних модифікацій та з реактивних систем залпового вогню.

Росіяни здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Малинівці, Новоданилівці та Малій Токмачці. 368 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Нагорне, Камʼянське, Гуляйполе, Малинівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне. 4 обстріли із РСЗВ накрили Щербаки та Малу Токмачку. 113 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

Наслідки російського обстрілу в Запорізькій області Фото: Запорізька ОВА

Внаслідок ворожої атаки по Пологівському району були поранені 60-річна жінка та 66-річний чоловік. Їх будинок було зруйновано.

В регіоні повітряна тривога триває із 19.00 14 липня через БПЛА. Із 21.00 від них відбивається обласний центр.

Від вечора й до ранку жителі Запоріжжя чули характерний звук дронів та роботу протиповітряної оборони. Ударні безпілотники ворога спостерігалися над різними районами міста.

Ще до опівночі через атаку сталася пожежа на даху багатоповерхівки. Її загасили рятувальники.

Загалом у Запоріжжі та Запорізькому районі через російські дрони сталися кілька пожеж. Станом на ранок рятувальники загасили всі. Надійшло 19 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.

"Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта. На щастя, люди не постраждали", - повідомляв Федоров о 6 годині ранку 15 липня. Після недовгої перерви над містом знов помітили ворожі дрони.

Нагадаємо, Фокус писав про те, як українські льотчики винищувачів F-16 застосовують бортові гармати M61 Vulcan для боротьби з російськими дронами-камікадзе Shahed-136. Така тактика нагадує боротьбу з повітряними цілями в епоху Другої світової війни.

А президент США Дональд Трамп поскаржився, як кожен раз зривались домовленості із російським президентом Володимиром Путіним щодо України.