ВС РФ нанесли более 20 ударов по Кривому Рогу: в городе пожары и отключения света

В ночь на 16 июля российские оккупационные войска наносят массированный удар по Кривому Рогу, Днепропетровской области, из-за чего в городе наблюдаются масштабные отключения света.

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За несколько часов ночной атаки в Кривом Роге насчитали не менее 20 "приходов", сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Уже около 20 "приходов". Еще 15 шахедов в воздухе на подлете к городу. Масштабные отключения света", — написал Вилкул.

Он уточнил, что система водоснабжения переходит на генераторы.

"Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах", — подчеркнул Вилкул.

Информацию об атаке на город также подтвердил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ударил по Кривому Рогу. В результате ракетной атаки произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие", — написал Лысак, пообещав предоставить все детали вражеской атаки позже.

Отметим, что информация о взрывах в городе начала поступать еще около 23:00 15 июля.

Все это время город атаковали "шахеды", а Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистики по Кривому Рогу.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки в Кривом Роге не было.

Напомним, поздно вечером 15 июля ВС РФ запустили в сторону Украины десятки ударных БпЛА типа "шахед".

В ночь и утром 15 июля Запорожье почти 12 часов отбивалось от вражеских дронов.