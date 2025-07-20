Военные, добровольно сдавшиеся в плен, не получат выплаты: новые разъяснения Минобороны
Военнослужащим, попавшим в плен или считающимся пропавшими без вести, гарантировано начисление ежемесячного денежного довольствия в полном объеме. Однако выплаты не предусмотрены тем, кто добровольно сдался в плен, самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.
Начисления осуществляются в соответствии с денежным обеспечением по последней занимаемой должности военнослужащего и сохраняются на весь период пребывания в плену. Об этом рассказала подполковник Оксана Леконцева, старший офицер отдела денежного довольствия Департамента социальной защиты Министерства обороны Украины.
Исключение составляют случаи добровольной сдачи в плен. В таких ситуациях выплаты прекращаются после проведения соответствующего расследования.
«Если такие обстоятельства выявлены, начисление денежного обеспечения прекращается. Подтверждается это проведенным расследованием», — пояснила Леконцева.
Военнослужащий имеет право заранее составить распоряжение о том, кому и в каких долях передавать право на получение его денежного обеспечения. Такое распоряжение составляется в произвольной форме и может быть заверено подписью командира части или нотариально. В случае отсутствия распоряжения применяется установленная законодательством очередность выплат.
Если такого распоряжения нет, то выплаты могут получить:
- жена/муж
- несовершеннолетние дети
- дети с инвалидностью с детства независимо от возраста
- родители, которые не лишены родительских прав.
В случае отсутствия личного распоряжения от вышеуказанных лиц законным представителем могут быть:
- совершеннолетние дети
- родные братья/сестры.
Таким образом, государство гарантирует финансовую поддержку не только самому военнослужащему, но и его семье — даже в условиях плена или неопределённого статуса.
Кто не получит выплаты
Выплаты денежного обеспечения не предусмотрены:
- лицам, осужденным за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору
- гражданам Российской Федерации или республики Беларусь, а также лицам, постоянно проживающим на территории этих стран.
Какие документы и куда подавать
Для оформления выплаты необходимо подать пакет документов в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — независимо от места регистрации.
Пакет документов:
- Заявление с реквизитами банка и номером счета IBAN.
- Копия паспорта заявителя (или документа, удостоверяющего личность).
- Копия ИНН (РНОКПП).
- Копии документов, подтверждающих родственные связи: свидетельство о браке (для супругов), свидетельство о рождении (для детей или родителей), решение суда (если необходимо восстановление родительских прав).
- Документы, подтверждающие особые обстоятельства:
- установление опеки/усыновления,
- установление инвалидности у ребенка.
Ранее сообщалось, что в ВСУ командир воинской части имеет право отказать в выплатах семье погибшего или пропавшего без вести военнослужащего по четырем ключевым основаниям.