Военные, добровольно сдавшиеся в плен, не получат выплаты: новые разъяснения Минобороны

Военнослужащим, попавшим в плен или считающимся пропавшими без вести, гарантировано начисление ежемесячного денежного довольствия в полном объеме. Однако выплаты не предусмотрены тем, кто добровольно сдался в плен, самовольно оставил воинскую часть или дезертировал.

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Начисления осуществляются в соответствии с денежным обеспечением по последней занимаемой должности военнослужащего и сохраняются на весь период пребывания в плену. Об этом рассказала подполковник Оксана Леконцева, старший офицер отдела денежного довольствия Департамента социальной защиты Министерства обороны Украины.

Исключение составляют случаи добровольной сдачи в плен. В таких ситуациях выплаты прекращаются после проведения соответствующего расследования.

«Если такие обстоятельства выявлены, начисление денежного обеспечения прекращается. Подтверждается это проведенным расследованием», — пояснила Леконцева.

Военнослужащий имеет право заранее составить распоряжение о том, кому и в каких долях передавать право на получение его денежного обеспечения. Такое распоряжение составляется в произвольной форме и может быть заверено подписью командира части или нотариально. В случае отсутствия распоряжения применяется установленная законодательством очередность выплат.

Если такого распоряжения нет, то выплаты могут получить:

жена/муж

несовершеннолетние дети

дети с инвалидностью с детства независимо от возраста

родители, которые не лишены родительских прав.

В случае отсутствия личного распоряжения от вышеуказанных лиц законным представителем могут быть:

совершеннолетние дети

родные братья/сестры.

Таким образом, государство гарантирует финансовую поддержку не только самому военнослужащему, но и его семье — даже в условиях плена или неопределённого статуса.

Кто не получит выплаты

Выплаты денежного обеспечения не предусмотрены:

лицам, осужденным за государственную измену, коллаборационистскую деятельность, пособничество государству-агрессору

гражданам Российской Федерации или республики Беларусь, а также лицам, постоянно проживающим на территории этих стран.

Какие документы и куда подавать

Для оформления выплаты необходимо подать пакет документов в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — независимо от места регистрации.

Пакет документов:

Заявление с реквизитами банка и номером счета IBAN. Копия паспорта заявителя (или документа, удостоверяющего личность). Копия ИНН (РНОКПП). Копии документов, подтверждающих родственные связи: свидетельство о браке (для супругов), свидетельство о рождении (для детей или родителей), решение суда (если необходимо восстановление родительских прав). Документы, подтверждающие особые обстоятельства:

установление опеки/усыновления,

установление инвалидности у ребенка.

Ранее сообщалось, что в ВСУ командир воинской части имеет право отказать в выплатах семье погибшего или пропавшего без вести военнослужащего по четырем ключевым основаниям.