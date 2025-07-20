Військові, які добровільно здалися в полон, не отримають виплати: нові роз'яснення Міноборони
Військовослужбовцям, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, гарантовано нарахування щомісячного грошового забезпечення в повному обсязі. Однак виплати не передбачені тим, хто добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину або дезертирував.
Нарахування здійснюються відповідно до грошового забезпечення за останньою займаною посадою військовослужбовця та зберігаються на весь період перебування в полоні. Про це розповіла підполковник Оксана Лєконцева, старший офіцер відділу грошового забезпечення Департаменту соціального захисту Міністерства оборони України.
Виняток становлять випадки добровільної здачі в полон. У таких ситуаціях виплати припиняються після проведення відповідного розслідування.
"Якщо такі обставини виявлено, нарахування грошового забезпечення припиняється. Підтверджується це проведеним розслідуванням", — пояснила Лєконцева.
Військовослужбовець має право заздалегідь скласти розпорядження про те, кому і в яких частках передавати право на отримання його грошового забезпечення. Таке розпорядження складається в довільній формі і може бути засвідчене підписом командира частини або нотаріально. У разі відсутності розпорядження застосовується встановлена законодавством черговість виплат.
Якщо такого розпорядження немає, то виплати можуть отримати:
- дружина/чоловік
- неповнолітні діти
- діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку
- батьки, які не позбавлені батьківських прав.
У разі відсутності особистого розпорядження від вищевказаних осіб законним представником можуть бути:
- повнолітні діти
- рідні брати/сестри.
Таким чином, держава гарантує фінансову підтримку не тільки самому військовослужбовцю, а й його сім'ї — навіть за умов полону або невизначеного статусу.
Хто не отримає виплати
Виплати грошового забезпечення не передбачено:
- особам, засудженим за державну зраду, колабораціоністську діяльність, пособництво державі-агресору
- громадянам Російської Федерації або республіки Білорусь, а також особам, які постійно проживають на території цих країн.
Які документи й куди подавати
Для оформлення виплати необхідно подати пакет документів до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) — незалежно від місця реєстрації.
Пакет документів:
- Заява з реквізитами банку та номером рахунку IBAN.
- Копія паспорта заявника (або документа, що посвідчує особу).
- Копія ІПН (РНОКПП).
- Копії документів, що підтверджують родинні зв'язки: свідоцтво про шлюб (для подружжя), свідоцтво про народження (для дітей або батьків), рішення суду (якщо необхідне відновлення батьківських прав).
- Документи, що підтверджують особливі обставини:
- встановлення опіки/усиновлення,
- встановлення інвалідності у дитини.
Раніше повідомлялося, що в ЗСУ командир військової частини має право відмовити у виплатах сім'ї загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця за чотирма ключовими підставами.