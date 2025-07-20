Військові, які добровільно здалися в полон, не отримають виплати: нові роз'яснення Міноборони

Військовослужбовцям, які потрапили в полон або вважаються зниклими безвісти, гарантовано нарахування щомісячного грошового забезпечення в повному обсязі. Однак виплати не передбачені тим, хто добровільно здався в полон, самовільно залишив військову частину або дезертирував.

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Нарахування здійснюються відповідно до грошового забезпечення за останньою займаною посадою військовослужбовця та зберігаються на весь період перебування в полоні. Про це розповіла підполковник Оксана Лєконцева, старший офіцер відділу грошового забезпечення Департаменту соціального захисту Міністерства оборони України.

Виняток становлять випадки добровільної здачі в полон. У таких ситуаціях виплати припиняються після проведення відповідного розслідування.

"Якщо такі обставини виявлено, нарахування грошового забезпечення припиняється. Підтверджується це проведеним розслідуванням", — пояснила Лєконцева.

Військовослужбовець має право заздалегідь скласти розпорядження про те, кому і в яких частках передавати право на отримання його грошового забезпечення. Таке розпорядження складається в довільній формі і може бути засвідчене підписом командира частини або нотаріально. У разі відсутності розпорядження застосовується встановлена законодавством черговість виплат.

Якщо такого розпорядження немає, то виплати можуть отримати:

дружина/чоловік

неповнолітні діти

діти з інвалідністю з дитинства незалежно від віку

батьки, які не позбавлені батьківських прав.

У разі відсутності особистого розпорядження від вищевказаних осіб законним представником можуть бути:

повнолітні діти

рідні брати/сестри.

Таким чином, держава гарантує фінансову підтримку не тільки самому військовослужбовцю, а й його сім'ї — навіть за умов полону або невизначеного статусу.

Хто не отримає виплати

Виплати грошового забезпечення не передбачено:

особам, засудженим за державну зраду, колабораціоністську діяльність, пособництво державі-агресору

громадянам Російської Федерації або республіки Білорусь, а також особам, які постійно проживають на території цих країн.

Які документи й куди подавати

Для оформлення виплати необхідно подати пакет документів до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) — незалежно від місця реєстрації.

Пакет документів:

Заява з реквізитами банку та номером рахунку IBAN. Копія паспорта заявника (або документа, що посвідчує особу). Копія ІПН (РНОКПП). Копії документів, що підтверджують родинні зв'язки: свідоцтво про шлюб (для подружжя), свідоцтво про народження (для дітей або батьків), рішення суду (якщо необхідне відновлення батьківських прав). Документи, що підтверджують особливі обставини:

встановлення опіки/усиновлення,

встановлення інвалідності у дитини.

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ командир військової частини має право відмовити у виплатах сім'ї загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця за чотирма ключовими підставами.