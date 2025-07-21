Четверки, двойки, квадроциклы — остановили всех: бойцы "Скалы" на дороге ликвидировали 25 россиян (видео)

Оккупанты от атаки растерялись и начали "бегать и не знать, что делать". В конце концов до штурма украинских позиций у них дело не дошло.

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ВС РФ на одни из участков фронта потеряли более 2 десятков солдат. Их ликвидировали бойцы 425 ОШП "Скала". Об этом сообщили в телеграм-канале полка.

Так, российские оккупанты облюбовали дорогу в зоне ответственности 425 ОШП "Скала" и пытались по ней проскакивать в направлении украинских позиций. Для этого шли пешком "четверками" и "двойками", мчались на квадроциклах и передвигались в антидронових плащах, но тщетно.

"Враг снова решил пройтись по "тропе смерти". Четверки, двойки, даже квадроциклы — остановили всех. Антидрон плащи не спасли — ни от ФПВ, ни от файершоу. Очередная серия хаоса и паники среди оккупантов. Минуснули всех", — говорится в описании к опубликованной подборке кадров ликвидации вражеских штурмовиков.

На обнародованных кадрах видно уничтожение вражеских штурмовиков на "дороге смерти".

Напомним, что в Запорожье Силы обороны вынуждены были отступить из одного из населенных пунктов из-за превосходящих сил противника. Впоследствии прибыло подкрепление и украинские защитники решили отбить у россиян населенный пункт.

Также сообщалось, что в Серебрянском лесу бойцы ВСУ в норах захватили в плен семерых россиян. Те были без еды и воды.