Четвірки, двійки, квадроцикли — зупинили всіх: бійці "Скали" на дорозі ліквідували 25 росіян (відео)

Окупанти від атаки розгубилися і почали "бігати і не знати, що робити". Зрештою до штурму українських позицій у них справа не дійшла.

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ЗС РФ на одні з ділянок фронту втратили понад 2 десятки солдатів. Їх ліквідували бійці 425 ОШП "Скала". Про це повідомили в телеграм-каналі полку.

Так, російські окупанти облюбували дорогу у зоні відповідальності 425 ОШП "Скала" і намагалися нею проскакувати в напрямку українських позицій. Для цього йшли пішки "четвірками" і "двіками", мчали на квадроциклах і пересувалися в антидронових плащах, але марно.

"Ворог знову вирішив пройтися "стежкою смерті". Четвірки, двійки, навіть квадроцикли — зупинили всіх. Антидронові плащі не врятували — ні від ФПВ, ні від файершоу. Чергова серія хаосу та паніки серед окупантів. Мінуснули всіх", — йдеться в описі до опублікованої добірки кадрів ліквідації ворожих штурмовиків.

На оприлюднених кадрах видно знищення ворожих штурмовиків на "дорозі смерті".

Нагадаємо, що на Запоріжжі Сили оборони змушені були відступити з одного із населених пунктів через переважаючі сили противника. Згодом прибуло підкріплення і українські захисники вирішили відбити у росіян населений пункт.

Також повідомлялося, що в Серебрянському лісі бійці ЗСУ в норах захопили в полон сімох росіян. Ті були без їжі і води.