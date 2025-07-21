Обстрелы не стихают: ВС РФ пытаются прорваться через шахты и лес к Мирнограду, — воин

Российские оккупанты давят на нескольких участках Покровского направления одновременно. Продолжаются тяжелые бои за село Зверево, которое полностью оказалось в серой зоне.

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ВС РФ удалось зайти в пригород населенного пункта. Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 21 июля сообщил, что враг ведет интенсивные бои за терриконы и окрестности.

"Наши бойцы удерживают выгодные позиции на высотах, регулярно наносят удары по вражеским пунктам. Прорыва — нет, но ситуация остается напряженной", — подчеркнул он.

Кроме того, оккупанты регулярно пытаются продвинуться севернее села Бельгийка, однако подходы к городу простреливаются ВСУ и ситуация — под контролем. Рубеж Новоукраинка-Даченское-Лисовка военный оценил как напряженный. Там враг наступает волнами и несет очень значительные потери. Идут бои и на подступах южнее Удачного и севернее Котлино.

Район вблизи Покровска, где идут бои, на карте Фото: Deep State

"Серая зона между Зверевым и Первым Мая — это результат интенсивных, но нестабильных боевых действий. Противник пытается пройти, но удержать позиции не может. Наши казаки держат оборону на динамичной линии, используя рельеф, фланговый огонь и точечные контрудары. Фронт не статичен, он ежедневно смещается на несколько сотен метров туда-сюда, в зависимости от боев", — отметил "Мучной".

В районе Мирнограда, по его словам, ВС РФ зашли на восточные и юго-восточные окраины поселка Новоэкономическое. Они пытаются прорваться к центру, но полного контроля не имеют.

"Идут позиционные бои, обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью", — подчеркнул воин.

На рубеже Красного Лимана продолжаются боестолкновения за восточную часть. Россия периодически направляет туда разведывательные группы, но стабильного закрепления добиться не может. Риск прорыва на город Родинское, по прогнозу "Мучного", растет. Враг давит одновременно со стороны села Уют (до переименования — Суворово), через посадки между Красным Лиманом и шахтой "Родинской", а также из района Новоэкономического с юго-востока. Ведутся локальные бои за поля и технические сооружения шахты, оккупанты пытаются дойти до промзоны, чтобы создать плацдарм для атаки на северную часть города.

Район вблизи Мирнограда, где идут бои, на карте Фото: Deep State

"Враг пробует разорвать оборонительную линию и продвинуться к Мирнограду через шахты и лесополосы", — добавил военнослужащий.

Что говорят в ВСУ

Из утренней сводки Генерального штаба известно, что на Покровском направлении за сутки удалось остановить 46 штурмовых и наступательных действий РФ. Бои шли в районах населенных пунктов Полтавка, Удачное, Новоэкономичное, Лисовка, Зверево, Владимировка, Новоторецкое, Дачное, Новопавловка, Ореховое и Алексеевка, а также в направлении Покровска, Мирнограда, Филиала.

Карта от командования ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Напомним, аналитики DeepState добавили информацию о продвижении ВС РФ к селу Зверево, которое перетекает в окрестности города Покровск. Это направление остается одним из самых горячих участков фронта.

Также 21 июля военные сообщили о прорыве врага на новом участке в Харьковской области. Цель россиян — оттягивать резервы с Купянского направления, и для Украины ситуация сложилась "не слишком благоприятная".