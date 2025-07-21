Обстріли не стихають: ЗС РФ намагаються прорватись через шахти й ліс до Мирнограда, — воїн

Російські окупанти тиснуть на кількох ділянках Покровського напрямку одночасно. Тривають важкі бої за село Звірове, яке повністю опинилось у сірій зоні.

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ЗС РФ вдалося зайти у передмістя населеного пункту. Боєць Сил оборони з позивним "Мучной" 21 липня повідомив, що ворог веде інтенсивні бої за терикони й околиці.

"Наші бійці утримують вигідні позиції на висотах, регулярно завдають удари по ворожих пунктах. Прориву — немає, але ситуація залишається напруженою", — підкреслив він.

Окрім того, окупанти регулярно намагаються просунутись північніше села Бельгійка, однак підходи до міста прострілюються ЗСУ і ситуація — під контролем. Рубіж Новоукраїнка-Даченське-Лисівка військовий оцінив як напружений. Там ворог наступає хвилями й зазнає дуже значних втрат. Точаться бої й на підступах південніше Удачного та північніше Котлиного.

Район поблизу Покровська, де точаться бої, на мапі Фото: Deep State

"Сіра зона між Звіровим і Першим Травня — це результат інтенсивних, проте нестабільних бойових дій. Противник намагається пройти, але втримати позиції не може. Наші козаки тримають оборону на динамічній лінії, використовуючи рельєф, фланговий вогонь і точкові контрудари. Фронт не статичний, він щодня зміщується на кількасот метрів туди-сюди, залежно від боїв", — зазначив "Мучной".

В районі Мирнограда, з його слів, ЗС РФ зайшли на східні й південно-східні околиці селища Новоекономічне. Вони намагаються прорватись до центру, але повного контролю не мають.

"Ідуть позиційні бої, обстріли не припиняються ні вдень, ні вночі", — підкреслив воїн.

На рубежі Красного Лиману тривають боєзіткнення за східну частину. Росія періодично скеровує туди розвідувальні групи, але стабільного закріплення добитись не може. Ризик прориву на місто Родинське, за прогнозом "Мучного", росте. Ворог тисне одночасно з боку село Затишок (до перейменування — Суворове), через посадки між Красним Лиманом і шахтою "Родинською", а також з району Новоекономічного з південного сходу. Ведуться локальні бої за поля і технічні споруди шахти, окупанти намагаються дійти до промзони, щоб створити плацдарм для атаки на північну частину міста.

Район поблизу Мирнограда, де точаться бої, на мапі Фото: Deep State

"Ворог пробує розірвати оборонну лінію й просунутися до Мирнограда через шахти та лісосмуги", — додав військовослужбовець.

Що кажуть у ЗСУ

З ранкового зведення Генерального штабу відомо, що на Покровському напрямку за добу вдалося зупинити 46 штурмових і наступальних дій РФ. Бої точилися в районах населених пунктів Полтавка, Удачне, Новоекономічне, Лисівка, Звірове, Володимирівка, Новоторецьке, Дачне, Новопавлівка, Горіхове й Олексіївка, а також в напрямку Покровська, Мирнограду, Філії.

Мапа від командування ЗСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Нагадаємо, аналітики DeepState додали інформацію про просування ЗС РФ до села Звірове, яке перетікає в околиці міста Покровськ. Цей напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту.

Також 21 липня військові повідомили про прорив ворога на новій ділянці у Харківській області. Мета росіян — відтягувати резерви з Куп’янського напрямку, і для України ситуація склалась "не надто сприятлива".