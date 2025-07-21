Впервые за 17 лет: США переместили ядерные боеголовки B61 в Британию, — OSINT (фото)

Военно-транспортный самолет Соединенных Штатов Америки, который перевозит ядерные запасы Пентагона, совершил рейс в Великобританию. Перед этим он посетил объект, на котором хранятся боеголовки B61, способные нести ядерный заряд.

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Перелет самолета США с ядерными боеголовками на борту состоялся, ориентировочно, 17-18 июля, написал в соцсети X (Twitter) OSINT-аналитик с ником TheIntelFrog. Аналитик изучил перемещение C-17A Globemaster III, который весной 2025 года уже совершил аналогичный перелет. Данные трекера осенью и летом говорят о том, что в Великобританию привезли партию ядерных бомб B61, при этом предыдущий такой случай зафиксировали 17 лет назад, в 2008 году.

OSINTер опубликовал маршрут военно-транспортного самолета C-17A Globemaster III. Видим, что речь идет о борту RCH4574. Борт, принадлежащий 62-му авиатранспортному крылу ВВС США, сначала посетил авиабазу Маккорд, штат Вашингтон, затем — авиабазу Киртленд, штат Нью-Мексико, написал аналитик. Между тем именно на авиабазе Киртленд расположен Центр ядерного оружия ВВС США, написал он. Во время пребывания на данном объекте заметили, что борт стоял на грузовой площадке №5, которая используется для загрузки и разгрузки боевых боеприпасов на самолеты. Затем — трансатлантический перелет, и в конце груз на борту C-17A Globemaster III прибыл на базу Lakenheath в Саффолке, Великобритания.

Ядерное оружие США — траектория полета военного грузового самолета Фото: X (Twitter)

В заметке также указывается, что речь идет, вероятно, о перевозке ядерных бомб B61-12.

"Я считаю, что первая серия ядерных бомб B-61 была доставлена на недавно обновленный объект на базе RAF Lakenheath, Великобритания, самолетом C-17A Globemaster III ВВС США под номером RCH4574 по образцу аналогичных ядерных обменов", — написал OSINTер.

Предыдущий такой перелет состоялся 15 апреля, отметил аналитик. Между тем OSINT-аналитики с ником sentdefender объяснил, что развертывание американского ядерного оружия в Британии состоялось впервые с 2008 года.

Ни Пентагон, ни Министерство обороны Британии пока официально не комментировало возможное прибытие ядерных боеголовок в Европу.

Ядерное оружие США — детали

Отметим, ранее Фокус писал о модернизированных ядерных бомбах B61-12, которые США действительно планировали разместить в Европе. В частности, в январе 2025 года об этом сообщили на портале Defense Post. На портале привели позицию главы Национального управления по ядерной безопасности (NNSA) Джилл Груби. Джилл Груби заявила, что причина такого решения — демонстрация ядерного потенциала США на фоне региональных угроз.

Ядерное оружие США — как выглядит бомба B61-12

B61-12 — ядерная боеголовка США, которая имеет мощность до 50 кт и повышенную точность благодаря особой инерционной системе навигации (отклонение от цели — до 30 м). Ориентировочное количество боеголовок — 400-500 ед. Бомбу могут сбрасывать самолеты F-35A Lightning II и F-15E.

Напоминаем, 13 июня компания Coherent Aerospace & Defense показала секретное лазерное оружие США, которое будет прожигать корпуса ракет и дронов в течение нескольких секунд после контакта.