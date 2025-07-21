Вперше за 17 років: США перемістили ядерні боєголовки B61 до Британії, — OSINT (фото)

Військово-транспортний літак Сполучених Штатів Америки, який перевозить ядерні запаси Пентагону, здійснив рейс до Великої Британії. Перед цим він завітав на об'єкт, на якому зберігаються боєголовки B61, здатні нести ядерний заряд.

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Переліт літака США з ядерними боєголовками на борту відбувся, орієнтовно, 17-18 липня, написав у соцмережі X (Twitter) OSINT-аналітик з ніком TheIntelFrog. Аналітик вивчив переміщення C-17A Globemaster III, який весною 2025 року вже здійснив аналогічний переліт. Дані трекера восени та влітку говорять про те, що у Велику Британію привезли партію ядерних бомб B61, при цьому попередній такий випадок зафіксували 17 років тому, у 2008 році.

OSINTер опублікував маршрут військово-транспортного літака C-17A Globemaster III. Бачимо, що ідеться про борт RCH4574. Борт, який належить 62-го авіатранспортному крилу ВПС США, спершу відвідав авіабазу Маккорд, штат Вашингтон, потім — авіабазу Кіртленд, штат Нью-Мексико, написав аналітик. Тим часом саме на авіабазі Кіртленд розташований Центр ядерної зброї ВПС США, написав він. Під час перебування на даному об'єкті помітили, що борт стояв на вантажному майданчику №5, який використовується для завантаження та розвантаження бойових боєприпасів на літаки. Потім — трансатлантичний переліт, і врешті вантаж на борту C-17A Globemaster III прибув на базу Lakenheath у Саффолку, Британія.

Ядерна зброя США - траєкторія польоту військового вантажного літака Фото: X (Twitter)

У дописі також вказується, що ідеться, ймовірно, про перевезення ядерних бомб B61-12.

"Я вважаю, що першу серію ядерних бомб B-61 було доставлено на нещодавно оновлений об'єкт на базі RAF Lakenheath, Велика Британія, літаком C-17A Globemaster III ВПС США під номером RCH4574 за зразком аналогічних ядерних обмінів", — написав OSINTер.

Попередній такий переліт відбувся 15 квітня, зауважив аналітик. Тим часом OSINT-аналітики з ніком sentdefender пояснив, що розгортання американської ядерної зброї у Британії відбулось вперше з 2008 року.

Ні Пентагон, ні Міністерство оборони Британії поки офіційно не коментувало можливе прибуття ядерних боєголовок у Європу.

Ядерна зброя США — деталі

Зазначимо, раніше Фокус писав про модернізовані ядерні бомби B61-12, які США дійсно планували розмістити у Європі. Зокрема, у січні 2025 року про це повідомили на порталі Defense Post. На порталі навели позицію глави Національного управління з ядерної безпеки (NNSA) Джилл Грубі. Джилл Грубі заявила, що причина такого рішення — демонстрація ядерного потенціалу США на тлі регіональних загроз.

Ядерна зброя США - як виглядає бомба B61-12

B61-12 — ядерна боєголовка США, яка має потужність до 50 кт та підвищену точність завдяки особливій інерційній системі навігації (відхилення від цілі — до 30 м). Орієнтовна кількість боєголовок — 400-500 од. Бомбу можуть скидати літаки F-35A Lightning II та F-15E.

Нагадуємо, 13 червня компанія Coherent Aerospace & Defense показала секретну лазерну зброю США, яка пропалюватиме корпуси ракет та дронів протягом кількох секунд після контакту.